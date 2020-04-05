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رياضة

مصير القطبين.. الكاف يزف بشرى سارة للأهلى والزمالك بشأن أبطال أفريقيا

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:03 م
صدى البلد
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عمرو الحلوانى

لا يزال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، يرفض فكرة إلغاء منافسات الدور قبل النهائى من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بسبب انتشار فيروس كورونا بشكل قوى خلال الفترة الحالية.


وشهدت الأيام الماضية مشاورات مبدئية من قبل أحمد أحمد، رئيس الكاف، مع أعضاء المكتب التنفيذي للكاف ولم يجد الكاف سوى تأجيل لقائي الأهلى أمام الوداد المغربي والزمالك أمام الرجاء المغربي بعد أن كان من المقرر أن تقام المباراتان فى الأول من مايو المقبل بعد انتشار فيروس كورونا، واستقر الكاف على تحديد موعد المباراتين خلال شهر يونيو المقبل بشكل مبدئي وفقا للسيطرة على الكورونا وتقارير منظمة الصحة العالمية.



وقرر الكاف تشكيل لجنة طوارئ خاصة برئاسة أحمد أحمد، رئيس الكاف، لحسم مصير بطولتى دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية بعد انتشار فيروس كورونا الخطير خلال الوقت الراهن.


يذكر أن الكاف قرر تعليق جميع الأنشطة والبطولات الخاصة به فى الوقت الحالى وقرر تأجيل منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية 2021 بجانب تأجيل بطولة الأمم الأفريقية للمحليين، بالإضافة إلى غلق مقر الكاف بالقاهرة كإجراءات وقائية لمواجهة كورونا.


وكان مسئولو النادي الأهلى والزمالك يعيشون حالة كبيرة من الرعب خوفا من عدم استكمال مسابقة دوري أبطال أفريقيا، خاصة بعد صعود الفريقين إلى منافسات الدور قبل النهائى وقطعهما شوطا كبيرا نحو التتويج باللقب القارى الكبير.

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