عمار حمدي بين العودة لـ الأهلي والاستمرار مع طلائع الجيش.. تفاصيل

ينتظر مسئولو طلائع الجيش القرار النهائى لادارة النادي الاهلي بخصوص لاعبه عمار حمدى المعار لطلائع لنهاية الموسم.





وأكدت مصادر داخل نادي طلائع الجيش، الرغبة العارمة للجهاز الفنى للفريق بقيادة عبد الحميد بسيونى فى استمرار اللاعب بصفوف الفريق فى الموسم المقبل، لاسيما بعد توارد أنباء عن رغبة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى فى إستعادة نجم المنتخب الأولمبى لصفوف القلعة الحمراء فى الموسم الجديد.





ورفض عمار حمدى البقاء فى الأهلى وقيده أفريقيا من أجل المشاركة بالمباريات والحفاظ على مقعده فى تشكيل منتخب مصر الأولمبى ليفضل الانتقال لطلائع الجيش على سبيل الإعارة ليعلق فى وقتها قائلًا :"شاركت مع الأهلى فى شوط واحد فقط، أمام بنى سويف ولم أعترض على استبدالي، لذلك قررت الرحيل للحفاظ على لياقتى الفنية والبدنية وتقديم مستويات جيدة محليًا ودوليًا حال الانضمام للمنتخب الأولمبى".



