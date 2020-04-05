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رياضة

عمار حمدي بين العودة لـ الأهلي والاستمرار مع طلائع الجيش.. تفاصيل

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:04 ص
عمار حمدي
عمار حمدي
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عمرو ابوبكر
ينتظر مسئولو طلائع الجيش القرار النهائى لادارة النادي الاهلي بخصوص لاعبه عمار حمدى المعار لطلائع لنهاية الموسم. 

وأكدت مصادر داخل نادي طلائع الجيش، الرغبة العارمة للجهاز الفنى للفريق بقيادة عبد الحميد بسيونى فى استمرار اللاعب بصفوف الفريق فى الموسم المقبل، لاسيما بعد توارد أنباء عن رغبة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى فى إستعادة نجم المنتخب الأولمبى لصفوف القلعة الحمراء فى الموسم الجديد. 

ورفض عمار حمدى البقاء فى الأهلى وقيده أفريقيا من أجل المشاركة بالمباريات والحفاظ على مقعده فى تشكيل منتخب مصر الأولمبى ليفضل الانتقال لطلائع الجيش على سبيل الإعارة ليعلق فى وقتها قائلًا :"شاركت مع الأهلى فى شوط واحد فقط، أمام بنى سويف ولم أعترض على استبدالي، لذلك قررت الرحيل للحفاظ على لياقتى الفنية والبدنية وتقديم مستويات جيدة محليًا ودوليًا حال الانضمام للمنتخب الأولمبى".

وأكد عمار حمدى أنه يرفض الحديث فى سبب تفضيل عرض طلائع الجيش عن عرض الاتحاد السكندرى، وأنه يقدر فريق الاتحاد الكبير وجماهيرة الوفية ويتمنى التوفيق لهم فى مسابقة الدورى، وتمنى التوفيق خلال مسيرتة الجديدة مع نادى طلائع الجيش"، وأضاف عمار "أنه كان هناك مفاوضات فى أول الموسم من فرق إنبى وسموحة والاتحاد وأخيرا طلائع الجيش".
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