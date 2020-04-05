في 8 خطوات.. كيف تحمي منزلك من رياح الخماسين





ويمكنك حماية منزلك من رياح الخماسين في خطوات سهلة وبسيطة نصح بها موقع bright side ومنها:





١/ غلق كل النوافذ منعا لدخول الهواء المحمل بالأتربة داخل المنزل.







٢/ امسحي جميع الأسطح بالماء و الكلور.





٣/ ضعي قطعا من القماش المبللل حول النوافذ لمنع دخول الأتربة.





٤/ يفضل استخدام مفارش الأنتريه أو ما تسمى الكسوة، حتى لا يتعرض الأثاث للتراب.





٥/ تجنبي نشر الملابس خلال فترة رياح الخماسين واستبدليها بمنشر داخلي.





٦/ غلق فتكات التكييف والشفاط حتى لا تكون فرصة لدخول الأتربة.





٧/ مسح الأثاث الخشبي باستمرار، فهو أكثر ما يظهر عليه تراكم الأتربة.





٨/ استخدمي معطرات الجو لتغيير رائحة الهواء المحمل بالأتربة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ذروة رياح الخماسين اليوم، الأحد، حيث سيطرت الأتربة على الأجواء من الصباح الباكر مع انخفاض درجات الحرارة.