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مرأة

في 8 خطوات.. كيف تحمي منزلك من رياح الخماسين

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:51 م
صدى البلد
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رشا عوني
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ذروة رياح الخماسين اليوم، الأحد، حيث سيطرت الأتربة على الأجواء من الصباح الباكر مع انخفاض درجات الحرارة. 

ويمكنك حماية منزلك من رياح الخماسين في خطوات سهلة وبسيطة نصح بها موقع bright side ومنها:

١/ غلق كل النوافذ منعا لدخول الهواء المحمل بالأتربة داخل المنزل.

٢/ امسحي جميع الأسطح بالماء و الكلور. 

٣/ ضعي قطعا من القماش المبللل حول النوافذ لمنع دخول الأتربة. 

٤/ يفضل استخدام مفارش الأنتريه أو ما تسمى الكسوة، حتى لا يتعرض الأثاث للتراب. 

٥/ تجنبي نشر الملابس خلال فترة رياح الخماسين واستبدليها بمنشر داخلي. 

٦/ غلق فتكات التكييف والشفاط حتى لا تكون فرصة لدخول الأتربة. 

٧/ مسح الأثاث الخشبي باستمرار، فهو أكثر ما يظهر عليه تراكم الأتربة. 

٨/ استخدمي معطرات الجو لتغيير رائحة الهواء المحمل بالأتربة. 
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