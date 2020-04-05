المالية: سداد المستحقات الضريبية نقدًا أو بشيكات بالمأموريات الضريبية فقط وليس بالبنوك

أكـــد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بالنسبة للممولين من الأشخاص الطبيعيين والذين سيقومون بسداد المستحقات الضريبية نقدًا أو بشيكات ورقية وفقا للمنشور الذى تم إصداره من المصلحة، سيتم هذا السداد نقدًا أو بشيكات بمقر الوحدات التنفيذية بالمصلحة (مأموريات) فقط وعدم الذهاب للبنوك لسداد أي مستحقات نقدية أو بشيكات لأنه لن يتم قبولها وبالتالي يكون السداد إما عن طريق السداد الإلكتروني (أون لاين) أو عن طريق السداد بالمأموريات الضريبية فقط.





وأوضح أن المصلحة أصدرت منشورا عام، يتضمن قبول جميع الوحدات التنفيذية للمصلحة المتحصلات الضريبية نقدًا أو بشيكات مع إعفائهم من سداد قيمة المصروفات الإدارية الواردة بالقرار الوزارى رقم 32 لسنة 2019 طوال فترة تقديم الإقرارات الضريبية عـــــن العام المالى 2019 /2020.





وناشد رئيس مصلحة الضرائب الممولين من الأشخاص الطبيعيين تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا على موقع المصلحة أسوة بالأشخاص الاعتبارية، وذلك حرصًا على سلامتهم، وتخفيفا لحالة التزاحم داخل المأموريات، بالإضافة إلى إمكانية سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي إلكترونيا أيضًا، باستخدام البطاقات بأنواعها (ميزة – فيزا – ماستركارد)، وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول.





وطالب رئيس المصلحة الأشخاص الطبيعيين بعدم الانتظار للأيام الأخيرة لتقديم الإقرار لتجنب الازدحام وحفاظًا على سلامتهم.





وأكد أن هذه الفترة الاستثنائية التى يمر بها الوطن تحتاج وبشدة إلى تضافر الجهود والإخلاص والجدية من الجميع فى تلك الأزمة ومواجهة التحديات التى فرضها فيروس كورونا المستجد.



