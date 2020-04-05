محافظ الدقهلية يوجه حملة بالمنطقة المركزية لرفع القمامة وتعقيم الشوارع

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الأحد، سعد الفرماوى السكرتير العام للمحافظة، بشن حملة مكبرة على المنطقة المركزية للمحافظة وتشمل ( حي غرب وحي شرق ومركز المنصورة) لرفع القمامة والأتربة وتطهير وتعقيم الشوارع بمشاركة أحمد همام مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة وعبده محمدين مدير ادارة المخلفات الصلبة.





وبحسب بيان، جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال تكثيف حملات النظافة وتطهير الشوارع والميادين.





واشار محافظ الدقهلية إلي أن هذه الحملة الهدف منها رفع تراكمات القمامة المتواجدة داخل شوارع مدينة المنصورة بالإضافة إلي رفع الأتربة بالمكنسيات الجديدة.





واكد " مختار " إلي أن هذه الحملة مستمرة داخل مدينة المنصورة حتي تعود شوارعها الي سابق عهدها وتعود المنصورة عروسا للنيل واضاف أن الحملة ستشمل كافة مراكز ومدن المحافظة وهناك متابعة مستمرة لما يتم تحقيقه من انجاز حرصا على صحة وسلامه المواطنين.





ووجه المحافظ لرئيس حي شرق وحي غرب المنصورة بتكثيف الورديات والعمل علي مدار اليوم ورفع القمامة أول بأول وتطهير وتعقيم أماكن تجمعات القمامة.



