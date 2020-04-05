أكبر حصيلة في يوم واحد.. سنغافورة تعلن زيادة كبيرة في أعداد المصابين

سجلت سنغافورة 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أكبر حصيلة إصابات يومية في البلاد منذ بدء تفشي الوباء، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.





ويبلغ عدد المصابين بالفيروس حتى أمس 1,189 حالة مؤكدة، ويعني رقم ال120 زيادة كبيرة ستستدعي جهود حكومية إضافية، مع ارتفاع العدد الكلي إلى 1209 حالة.





وفرضت سنغافورة حظرا للتجوال لمواجهة الجائحة العالمية، وحصرها، وهذا ما تجلى في قلة الأعداد رغم قرب البلاد من بؤرة الوباء.





أعلنت السلطات في سنغافورة أمس السبت عن تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1189.





وتشكل الولايات المتحدة أكثر دولة سجلت وفيات جديدة خلال 24 ساعة (1480)، ثم فرنسا (1120) وإسبانيا (932)، وفيما أعلنت الصين عن 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد.