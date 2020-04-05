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أخبار البلد

إى جي بنك يطرح مبادرة جديدة لدعم الشباب .. تعرف على تفاصيلها

الأحد 05/أبريل/2020 - 05:38 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى

أعلن اى جى بنك عن مبادرته الجديدة لدعم شباب الـ Freelancers من خلال تطوير مهاراتهم الفنية وتدريبات اونلاين وتقديم مساهمات مالية، وذلك من واقع استمرار البنك فى دعم الشباب فى مختلف المجالات ومساعدتهم على الابتكار وتوفير كل سبل المساندة من خلال الدعم الفني والخدمات المالية.


المبادرة تستهدف من هم دون سن الثلاثين وتشمل 8 مجالات رئيسية من مجالات العمل المستقل وهي Copywriting وGraphic Designing  و Photography  و VideographyوVoiceover وقطاع  Food styling و  Handcrafts والتدريبات المؤسسية.


وتستهدف المبادرة الشباب من أصحاب العمل المستقل الذين يشكل مصدر دخلهم الرئيسي هو عملهم هذا لأنهم يمكن أن يكونوا أكثر تأثرًا بانعكاسات الظروف الحالية. المبادرة تنفذ بالتعاون مع مؤسسة انجاز غير الهادفة للربح وتتم من خلال مسابقة يتم تنظيمها عبر الصفحة الرسمية لـ اى جى بنك على موقع فيسبوك. 


يفتح باب الاشتراك فى المبادرة اعتبارا من اليوم 5 ابريل 2020 وتستمر لمدة 15 يومًا، وتنقسم إلى 7 أيام للشباب للاشتراك في المسابقة وتقديم أعمالهم، و5 أيام للتصويت على مواقع التواصل الاجتماعي، و3 أيام لتقييم أعمال الشباب من خلال لجنة من المحكمين ذوى الخبرة فى المجالات الثمانية التى تندرج تحت اطار المسابقة. 


يقدم اي جي بنك مساهمة مالية بالتعاون مع شريك اى جى بنك فى المبادرة "مؤسسة انجاز" تمنح لـ 40 شابا من الفائزين بالمسابقة، وقيمتها 20 ألف جنيه لكل فائز، بالاضافة الى الدعم الفنى والذى يعد من أهم المميزات الممنوحة لما له من شأن فى المساهمة فى تطوير مهارات شباب الاعمال الحرة ويكون فى صورة حضور تدريبات أونلاين مجانا من خلال شركاء اى جى بنك فى المبادرة شركة wuzzuf على موقع الـAlmentor  من شباب رواد الاعمال. بالإضافة إلى حضور الـ Meet  Ups  أونلاين مجانًا والتى تقدمها مؤسسة freelance Yard  من شباب رواد الاعمال.  


يستطيع شباب الاعمال المستقلة من الFreelancers الاشتراك في المسابقة من خلال الرابط التالى bit.ly/M3afoR والمتواجد على الصفحة الرسمية لـ"إي جي بنك" على فيسبوك. https://www.facebook.com/egbankegypt/

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