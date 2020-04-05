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أخبار البلد

حاميني ومحدش يقدر يلمسني .. تفاعل رواد السوشيال ميديا مع صور رفع الشباب لـ الباسبور المصري

الأحد 05/أبريل/2020 - 05:36 م
شباب مصر عائدين من
شباب مصر عائدين من واشنطن
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مريم عزت
وصل صباح اليوم الأحد، الوفد الثاني من المصريين العائدين من مدينة واشنطن دي سي بالولايات المتحدة الأمريكية.
وانفردت عدسة "صدى البلد" بصور لمجموعة من شباب مصر يرفعون الباسبور المصري فرحا بعودتهم من واشنطن إلى مرسى علم. 

وجاءت ردود فعل كبيرة من السوشيال ميديا على هذه الصور فرحا بهم وبعودتهم الى بلدهم سالمين ومن ابرز التعليقات الاتى: "صورة جميلة جدا.. والجميل انهم شباب صغيرين علشان يكبروا عارفين قيمة بلدهم،.. اللهم احفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين، وكتب آخرون إن باسبوري المصري حاميني ومحدش يقدر يلمسني..

وأكمل آخرون: "الصورة الحلوة للمصرى ابن الأصول المتربى شباب جميل مستقبل بلدنا.. يا الله ما احلي دفا حضن والوطن.. الوطن اغلى شيء بالوجود تحيا مصر..  الف حمد لله على السلامة وبإذن الله تكونوا بصحة جيدة وخاليين من الفيروس.. هما دول شباب مصر ربنا يخلي الريس عبد الفتاح السيسى .. الصور دى بتبين قد اية مصر عندها شباب عظيم". 

وأوضحت السيدة سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، أن جميع أعضاء الوفد العائد قد خضعوا للكشف الطبي فور وصولهم مطار مرسى علم، من قبل أطباء متخصصين من وزارة الصحة والسكان والطب الوقائي من مديريات الصحة بالبحر الأحمر. 

ثم توجهوا على متن أتوبيسات سياحية إلى أحد الفنادق المطلة على البحر بالمدينة لقضاء فترة الحجر الصحي لهم لمدة ١٤ يوما.

وأوضح ماجد فوزي رئيس غرفة المنشات الفندقية، أن الوفد يتكون من 307 أشخاص و ١٦ رضيعا، وأن الغرفة أشرفت بنفسها على عملية استقبال وتسكين الوفد العائد لينعموا بالراحة والجو المشمس الدافئ على شاطئ البحر الأحمر خلال فترة إقامتهم لقضاء مدة الحجر الصحي، مؤكدا أنه تم تطهير وتعقيم الفندق قبل استقبال الوفد العائد، كما تم تدريب العاملين به على كيفية التعامل لتوفير سبل الحماية والوقاية وصحة وسلامة الغذاء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، كما تم الكشف على العائدين مرة أخرى فور وصولهم الفندق من قبل الطاقم الطبي المقيم بالفندق بالتعاون مع طاقم الأطباء من الطب الوقائي من مديريات الصحة بالبحر الأحمر التابع لوزارة الصحة والسكان وتم تقديم وجبه الإفطار لهم.
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