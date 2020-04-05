حاميني ومحدش يقدر يلمسني .. تفاعل رواد السوشيال ميديا مع صور رفع الشباب لـ الباسبور المصري

وصل صباح اليوم الأحد، الوفد الثاني من المصريين العائدين من مدينة واشنطن دي سي بالولايات المتحدة الأمريكية.
وانفردت عدسة "صدى البلد" بصور لمجموعة من شباب مصر يرفعون الباسبور المصري فرحا بعودتهم من واشنطن إلى مرسى علم.
وجاءت ردود فعل كبيرة من السوشيال ميديا على هذه الصور فرحا بهم وبعودتهم الى بلدهم سالمين ومن ابرز التعليقات الاتى: "صورة جميلة جدا.. والجميل انهم شباب صغيرين علشان يكبروا عارفين قيمة بلدهم،.. اللهم احفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين، وكتب آخرون إن باسبوري المصري حاميني ومحدش يقدر يلمسني..
وأكمل آخرون: "الصورة الحلوة للمصرى ابن الأصول المتربى شباب جميل مستقبل بلدنا.. يا الله ما احلي دفا حضن والوطن.. الوطن اغلى شيء بالوجود تحيا مصر.. الف حمد لله على السلامة وبإذن الله تكونوا بصحة جيدة وخاليين من الفيروس.. هما دول شباب مصر ربنا يخلي الريس عبد الفتاح السيسى .. الصور دى بتبين قد اية مصر عندها شباب عظيم".