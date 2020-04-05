حاميني ومحدش يقدر يلمسني .. تفاعل رواد السوشيال ميديا مع صور رفع الشباب لـ الباسبور المصري

وأوضحت السيدة سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، أن جميع أعضاء الوفد العائد قد خضعوا للكشف الطبي فور وصولهم مطار مرسى علم، من قبل أطباء متخصصين من وزارة الصحة والسكان والطب الوقائي من مديريات الصحة بالبحر الأحمر.





ثم توجهوا على متن أتوبيسات سياحية إلى أحد الفنادق المطلة على البحر بالمدينة لقضاء فترة الحجر الصحي لهم لمدة ١٤ يوما.



