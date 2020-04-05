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أخبار العالم

مظهره يثير القلق.. هل تمكن كورونا من بوريس جونسون؟

الأحد 05/أبريل/2020 - 05:47 م
بوريس جونسون رئيس
بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
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رحيم يسري
في اليوم العاشر من دخوله الحجر الصحي المنزلي عقب إصابته بفيروس كورونا، تتزايد المخاوف حول صحة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حيث يقول مساعدوه إنه "يبدو مخيفا".

يصر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الذي تعافى بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي، على أن جونسون "على ما يرام" لكن لا تزال درجة حرارته مرتفعة، لكنه قال إنه لا يعرف ما إذا كان جونسون قد خضع للكشف من قبل الأطباء.

وقال مساعدون حكوميون إنه كان يسعل بشدة ويبصق خلال مكالمات الفيديو كونفرانس خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا لصحيفة "ذا صن".

ويثير استمرار الأعراض على جونسون مخاوف من تدهور صحته، حيث يقول الأطباء إن المرضى معرضون لخطر الإصابة بالالتهاب الرئوي إذا استمرت درجة الحرارة لأكثر من أسبوع، وفقا للصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جونسون كان من المقرر أن ينهي عزلته المنزلية يوم الجمعة الماضي، لكن في ظل ارتفاع درجة حررته، يستمر رئيس الحكومة في الحجر بموجب توجيهات الصحة العامة.

فيما يقول وزير الصحة هانكوك إن التناقض بين معاناته مع كورونا مقابل ما حدث مع جونسون يكشف مدى صعوبة التنبؤ بخطورة فيروس كورونا.

وأضاف "إنه يعمل بعيدا منعزلا داخل داونينج ستريت .. لكنه يحمي الآخرين من خلال التأكد من أنه يتبع أيضا نصيحة الصحة العامة الواضحة وهي العزلة الذاتية إذا ظهرت عليك أعراض".

في سياق آخر، شعرت خطيبة بوريس جونسون بأعراض فيروس كورونا هي الأخرى على مدار الأيام الماضية، مؤكدة أنها تخضع للعزل الذاتي هي الأخرى.
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