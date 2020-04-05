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حوادث

تعرف على قيمة تبرع كل مستشار بهيئة قضايا الدولة لصندوق تحيا مصر

الأحد 05/أبريل/2020 - 06:23 م
هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة
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جودت عيد

أكد مصدر قضائي بهيئة قضايا الدولة، أن قرار المجلس الأعلى للهيئة بالمساهمة في دعم "صندوق مصر"، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، جاء بعد موافقة مستشاري الهيئة علي التبرع بجزء من رواتبهم لصالح الصندوق، لإيمانهم بواجبهم الوطني تجاه الدولة.

وأشار المصدر، إلى أن المبلغ الذي تم دعم صندوق تحيا مصر به، تقرر بعد خصم 1000 جنيه من درجة مستشار وما يعلوها وخصم 400 جنيه من درجات قضائية أخرى بالهيئة، توافقا مع سائر الجهات الفضائية.

كان المستشار حاتم عبد العال، الأمين العام لقضايا الدولة، أوضح أنه إدراكا من هيئة قضايا الدولة لمسئوليتها الوطنية في تلك الظروف التى تمر بها البلاد وسائر بلدان العالم قاطبة وإزكاء لروح التعاون والبذل وإعلاء لقيم التضحية التى كانت القيادة السياسية مضرب المثل فيها، قرر المجلس الاعلى لقضايا الدولة المساهمة بمبالغ مالية لصالح صندوق تحيا مصر جزء يسيرا من رد الجميل للدولة المصرية لتفادى الآثار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

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