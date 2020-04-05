إنتي بالنسبالي ميتة.. ريهام سعيد توجه رسالة قاسية لـ ريم البارودي





وقالت ريهام سعيد : "واضح ان دي عملية تشويق لبرامج التلات سنين اللي جاية .. معذورة فعلا ولا تمثيل ولا برامج نافعة لكن ضيفة من الدرجة الأولى، مبروك عليكي فلوس البرامج اللي بتبقى من تشويه الأخرين، للأسف واضح ان اللي اتقال على الناس المحترمة افترا".









وتابعت :"بس كنتي بتحاولي جاهدة ان الناس تعرف اسمك .. وعرفوه وانا اسفة جدا اني شاركت في ده بس كنت مصدقاكي .. مش مهم خالص حد يحبك ولا يرحب بيكي غير ربنا وانتي بالنسبالي ميتة".