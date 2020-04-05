AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إنتي بالنسبالي ميتة.. ريهام سعيد توجه رسالة قاسية لـ ريم البارودي

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:29 م
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
وجهت الاعلامية ريهام سعيد رسالة قاسية للفنانة ريم البارودي، بعد أزمتهما الأخيرة، حيث تحولت صداقتهما إلى عداء في العلن، بعد تسريب مقاطع صوتية لريم البارودي وهي تسب ريهام سعيد.


وقالت ريهام سعيد : "واضح ان دي عملية تشويق لبرامج التلات سنين اللي جاية .. معذورة فعلا ولا تمثيل ولا برامج نافعة لكن ضيفة من الدرجة الأولى، مبروك عليكي فلوس البرامج اللي بتبقى من تشويه الأخرين، للأسف واضح ان اللي اتقال على الناس المحترمة افترا".


وتابعت :"بس كنتي بتحاولي جاهدة ان الناس تعرف اسمك .. وعرفوه وانا اسفة جدا اني شاركت في ده بس كنت مصدقاكي .. مش مهم خالص حد يحبك ولا يرحب بيكي غير ربنا وانتي بالنسبالي ميتة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إهانة ريم البارودي.. ريهام سعيد توجه رسالة غامضة للجمهور..شاهد

ريهام سعيد تقصف جبهة ريم البارودى وتوضح سبب خلافهما

تطور جديد .. تعليق ناري من ريهام سعيد على ريم البارودى

من الصداقة إلى العداوة .. القصة الكاملة للتراشق ووصلات الردح بين ريهام سعيد وريم البارودى

تراشق بالألفاظ ووصلات ردح بين ريم البارودي وريهام سعيد.. الفنانة: أنا برقبتها.. والإعلامية ترد: في ناس بتاكل معاك عيش وملح جوع

ريهام سعيد ردًا على ريم البارودي: فوضت أمري إليك يا رب

ترشيحاتنا

تراشق بالألفاظ بين جماهير الأهلي والزمالك بسبب وليد سليمان

دعمًا للقطاع المدني.. السيسي يتفقد تجهيزات ومعدات القوات المسلحة المطورة لمواجهة كورونا.. صور

سيدة خمسينية تضرب ممرضة وتبصق في وجه الأمن خلال مشاجرة بمستشفى .. وهذا جزاؤها

بيراميدز يكشف لـ صدى البلد حقيقة التعاقد مع أحمد حجازي من ويست بروميتش

مقبلون على كارثة.. اكتشاف سلالتين لـ فيروس كورونا

أحمد موسى يكشف كارثة.. إرهابي تسلل للعزل الصحي بمرسى علم وهدد بنشر كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على البحر .. نرمين الفقي تبهر الجمهور بإطلالة الشاطئ

مين الأحلي.. هنا الزاهد ورشا المهدي بنفس البلوزة.. شاهد

بـ ظهر مكشوف.. كارولين عزمي تتألق بفستان ساحر من الشراشيب