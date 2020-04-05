شاهد.. وزير النقل يتفقد محطة الشهداء بمترو الأنفاق

عرضت قناة تن، فيديو يرصد الجولة التفقدية لوزير النقل المهندس كامل الوزير اليوم فى مترو الأنفاق، والتي زار خلالها محطة الشهداء واطمأن على سير العمل من قلب الحدث.





وقام وزير النقل، المهندس كامل الوزير، في تمام الساعة 4.30 مساء اليوم، الأحد، بجولة تفقدية لمحطة الشهداء التبادلية بين الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق؛ لمتابعة انتظام حركة قطارات المترو، وشاهد مرور عدد كبير من القطارات بالخطين الأول والثاني، واطمأن على تقليل زمن التقاطر ليصبح بين كل قطار وآخر من 2 إلى 2.5 دقيقة مع زيادة عدد القطارات العاملة بالخطوط الثلاثة، حيث يتم تشغيل 45 قطارا بالخط الأول و28 قطارا بالخط الثاني و11 قطارا بالخط الثالث.





ووجه الوزير قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو باستمرار الدفع بقطارات إضافية في حالة وجود أي كثافات من الركاب، مؤكدا أن الكل يجب أن يتسابق في خدمة المواطن، وأن يقوم آخر قطار من المرج الجديدة الساعة 6.30 مساءً ومن حلوان الساعة 6.20 مساءً، وآخر قطار من المنيب وشبرا الساعة 6.30 مساء اليوم لمنع كثافات الركاب قبل توقيت الحظر والتنسيق مع وزارة الداخلية لوصول هذه القطارات لبعض المحطات بعد توقيت الحظر.