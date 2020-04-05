بسبب كورونا.. إبراهيم فايق يخرج عن إسكريبت الحلقة.. شاهد ماذا قال

وجه الاعلامي ابراهيم فايق، رسالة مؤثرة لأطباء وجيش وشرطة مصر، بسبب فيروس كورونا المستجد الذي يعمل من أجل السيطرة عليه جيش من الأطباء.





وقال فايق خلال تصريحاته في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت ، إن الاطباء والجيش والشرطة يعملون بكل جهد لكي يتمكنوا من السيطرة على هذا الفيروس اللعين، وعدم تمكنه من الشعب المصري.





واشار فايق الى ان، الاعلام يعمل من أجل وجود مادة يشاهدها المواطن وهو في منزلة وتخطى أزمة الملل الذي يتداوله بعض النشطاء على مواقع التواصل. .



