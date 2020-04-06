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توك شو

شاهد.. شكر من نوع خاص لجيش مصر الأبيض من الكينج محمد منير

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:05 ص
محمد منير
محمد منير
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حمزة شعيب
عرضت برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية"،فيديو يرصد شكر من نوع خاص لـ  جيش مصر الأبيض بأغنية ياما مويلى الهوا للفنان الكبير محمد منير.

وتوجه المطرب الكينج محمد منير، بالشكر إلى جيش مصر الأبيض من الأطباء والممرضين والطواقم الطبية الذين يحاربوا من أجل منع تفشى فيروس كورونا.  

الكينج محمد منير، استعان بصور الأطباء والطواقم الطبية يرتدون القناعات والكمامات من الحجر الصحى، خلال فيديو لأغنية " ياما مويلى الهوا" الذى نشره عبر حسابه بموقع تويتر، موجها شكره للأطباء، حيث علق قائلًا:" جيش #مصر الأبيض .. شكرا..


وجاءت كلمات الأغنية :"يا مصر وأنتى الحقيقة … وأنتي اغترابي وشقايا.. أنتي الجراح الرهيبة … وأنتى اللى عندك دوايا.. علمنى حبك عبارة … سهلة وبسيطة وعفية..شرط المحبة الجسارة … شرع القلوب الوفية".

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