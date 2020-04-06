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أخبار العالم

رئيس حكومة أوروبية يعود لمهنته كطبيب لمكافحة فيروس كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:25 ص
صدى البلد
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شريف سيد
قرر رئيس وزراء إيرلندا، ليو فارادكار، إعادة تسجيل نفسه كطبيب، وذلك من أجل المشاركة مرة في الأسبوع في مكافحة فيروس كورونا المستجد في بلاده. 

ووقع رئيس وزراء ايرلندا، الذي كان طبيبا قبل العمل في السياسة، على السجل الطبي الشهر الماضي من أجل المشاركة في مكافحة تفشي كورونا. 

وعرض ليو المشاركة في الخطوط الامامية للأطباء مرة واحدة في الاسبوع، للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا. 

وتأتي هذه الاخبار بالتزامن مع دخول رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إلى مستشفى في لندن لتلقي العلاج من الفيروس.

ودرس فارادكار الطب في كلية ترينيتي في دبلن قبل أن يعمل كطبيب لمدة سبع سنوات، حيث خدم في عدد من المستشفيات أبيرلندا قبل أن يتحول إلى السياسة بدوام كامل.

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