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محافظات

شاهد.. ضبط 3.5 طن سكر وأرز ومكرونة مختلطة بمياه المجاري في القليوبية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:43 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكن فريق من مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية من ضبط ٣ طن ونصف سكر وأرز ومكرونة مختلطة بمياه الصرف الصحى داخل أحد مخازن السلع الغذائية بمدينة بنها.

وكانت حملة من فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة تكونت من سامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية وعادل بيومي مراقب أول الأغذية في المديرية ومن مكتب الإدارة الصحية ببنها أشرف فهيم مفتش الأغذية والسيد أحمد مفتش الأغذية قد قامت بالمرور على مخازن السلع الغذائية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 47 شيكارة من السكر وزن 50 كيلو جرام للشيكارة بإجمالي وزن 2350 كجم  و966 كيلو جرام أرز وتبين للحملة اختلاط الكميات المضبوطة بمياه الصرف الصحى كما تم إعدام 135 كيلو جرام من المكرونة الشعرية بإجمالى مضبوطات ٣ طن ونصف سكر وأرز ومكرونة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية. 

وتأتي الحملة فى إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالمرور على أماكن بيع المواد الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وتعليمات الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بضبط المتلاعبين والسلع غير الصالحة.

شاهد.. ضبط 3.5 طن سكر وأرز ومكرونة مختلطة بمياه المجاري في القليوبية
شاهد.. ضبط 3.5 طن سكر وأرز ومكرونة مختلطة بمياه المجاري في القليوبية
شاهد.. ضبط 3.5 طن سكر وأرز ومكرونة مختلطة بمياه المجاري في القليوبية
شاهد.. ضبط 3.5 طن سكر وأرز ومكرونة مختلطة بمياه المجاري في القليوبية
شاهد.. ضبط 3.5 طن سكر وأرز ومكرونة مختلطة بمياه المجاري في القليوبية
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