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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 6-4-2020

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:15 ص
صدى البلد
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احمد علام
سجلت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعا طفيفًا للجرام خلال تعاملات اليوم، الاثنين، 6-4-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 172.20ريال سعودي بعد أن كان يسجل نحو 171,74 ريال سعودي. 


وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.


سعر الذهب في السعودية:

يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.


وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (196.80 ريال سعودي) أي ما يعادل (52.29 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (180.40 ريال سعودي) أي ما يعادل (47,94 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (172.20 ريال سعودي) أي ما يعادل (45.76 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (147.60 ريال سعودي) أي ما يعادل (39,22 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (114.80 ريال سعودي) أي ما يعادل (30.50 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (98.40 ريال سعودي) أي ما يعادل (26.15 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,120 ريال سعودي) أي ما يعادل ( 1,626 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,378 ريال سعودي) أي ما يعادل (366.06 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (196,798 ريال سعودي) أي ما يعادل (52,293 دولار أمريكي)
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