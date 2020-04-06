AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

العمدة: أزمة كورونا كشفت هشاشة الاقتصاد العالمي ولجوء أردوغان لنهب ثروات الدول

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:12 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادى، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان كان يعتمد بشكل  أساسي على السبل غير المشروعة  لتأمين اقتصاد بلاده بداية من سرقة نفط سوريا والعراق ونفط ليبيا، واستغلاله أزمة اللاجئين السوريين المتواجدين فى الأرض التركية لكى يحصل على معونات واموال.

وأضاف الخبير الاقتصادى، خلال حديثه ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc " أن العالم كان  على وشك الدخول على أزمة اقتصادية ولكن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد عمل على تسريع الدخول فى الازمة، مشيرًا إلى أن كل الدول كانت اقتصادياتها هشة وكانت تحاول اخفاء الازمة، مؤكدًا أن أزمة فيروس كورونا هى من أظهرت الوجه القبيح للاقتصاد فى دول العالم.

وتابع ان أزمة فيروس كورونا فضحت الاقتصاديات، ومنهم تركيا والتى كانت تعتمد على نهب الدول المجاورة لكى ينعش اقتصاده، موضحًا أن الرئيس التركى يعمل على نهب الدول العربية المجاورة ويشبع أطماعه من خلالها.

وأشار إلى أن تركيا تعتمد على السياحة بشكل كبير فى اقتصادها ولكن السياحة توقفت مع بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة مع ارتفاع أزمة الليرة التركية، والتى تراجعت بشكل كبير وخسرت أكثر من 10% من قيمتها بداية 2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كريم العمدة: الوكالات الدولية أشادت بمعدلات نمو الاقتصاد المصري.. فيديو

كريم العمدة: 75 مليار دولار خسائر اقتصادية بسبب كورونا..فيديو

فيروس كورونا يهدد اقتصاديات دول الخليج.. خبراء لـ صدى البلد: تراجع أسعار النفط وتأثر حركة التجارة البينية وأعداد السائحين

خبير اقتصادى: نتوقع اختفاء بعض السلع الرمضانية من الأسواق بسبب كورونا.. فيديو

الليرة التركية تهبط 10% منذ بداية العام مع زيادة مخاوف التباطئ الاقتصادي

اقتصادي: البورصة المصرية مستقرة وبعيدة عن أي أزمة.. فيديو

ترشيحاتنا

أفشل 8 صفقات في تاريخ الأهلي خلال الـ 10 سنوات الماضية

لم نهاجم جنودكم بعد والقادم لن تتحملوه..أقوى تحذير من طالبان لأمريكا

وفاة فنانة شهيرة .. ونجلها يوضح حقيقة إصابتها بكورونا

85 % من الحالات لا تحتاج لدواء.. ماذا قالت الصحة العالمية عن كورونا في مصر؟

كويكب ضخم يتجه نحو الأرض 29 أبريل.. وعالم فلك يكشف التفاصيل

كيا kia تعلن تخفيض أسعارها اليوم في مصر.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقلد تشرشل وكورونا يفتك به.. بوريس جونسون يعمل من تحت جهاز التنفس الصناعي | فيديو

أنيقة وجذابة.. كيم كاردشيان تستعرض أنوثتها على إنستجرام

بماكياج جذاب.. نوال الزغبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور