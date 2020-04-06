العمدة: أزمة كورونا كشفت هشاشة الاقتصاد العالمي ولجوء أردوغان لنهب ثروات الدول

قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادى، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان كان يعتمد بشكل أساسي على السبل غير المشروعة لتأمين اقتصاد بلاده بداية من سرقة نفط سوريا والعراق ونفط ليبيا، واستغلاله أزمة اللاجئين السوريين المتواجدين فى الأرض التركية لكى يحصل على معونات واموال.





وأضاف الخبير الاقتصادى، خلال حديثه ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc " أن العالم كان على وشك الدخول على أزمة اقتصادية ولكن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد عمل على تسريع الدخول فى الازمة، مشيرًا إلى أن كل الدول كانت اقتصادياتها هشة وكانت تحاول اخفاء الازمة، مؤكدًا أن أزمة فيروس كورونا هى من أظهرت الوجه القبيح للاقتصاد فى دول العالم.





وتابع ان أزمة فيروس كورونا فضحت الاقتصاديات، ومنهم تركيا والتى كانت تعتمد على نهب الدول المجاورة لكى ينعش اقتصاده، موضحًا أن الرئيس التركى يعمل على نهب الدول العربية المجاورة ويشبع أطماعه من خلالها.





وأشار إلى أن تركيا تعتمد على السياحة بشكل كبير فى اقتصادها ولكن السياحة توقفت مع بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة مع ارتفاع أزمة الليرة التركية، والتى تراجعت بشكل كبير وخسرت أكثر من 10% من قيمتها بداية 2020.