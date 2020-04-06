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محافظات

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة المخفضة بالمعرض اللوجستي بمطروح

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:58 ص
صدى البلد
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ايمن محمود
أكد المهندس السيد أبو اليزيد وكيل وزارة  التموين بمطروح أنه يتم العمل على توفير كافة احتياجات المواطنين بمطروح  من الخضراوات والفاكهة  بأسعار مخفضة.

وأشار أبو اليزيد،إلى بيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بالمعرض اللوجيستي  بمدينة مرسي مطروح والذي يواصل عمله بنجاح  ويلقى قبول واستحسان مواطني المحافظة منذ افتتاحه في عام 2018.

وأشار أبو اليزيد أن المعرض اللوجستي أقيم بهدف توفير الخضراوات والفاكهة الطازجة وطرحها للمواطنين بتخفيضات 30% طوال العام ، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد أنه لا يتم تغير اى سعر بالزيادة أو النقص إلا بعد اعتمادها من  المحافظ لافتا إلى تخصيص مفتش تموين متواجد بالمعرض لمتابعة الالتزام  بالأسعار وعلى أي مواطن يحصل على الخضار أو الفاكهة بأزيد عن السعر المعلن بقائمة الأسعار عليه التقدم بشكوى للمديرية ليتم إتخاذ اللازم قانونا.
  
وأوضح قائمة الأسعار الحالية للخضـــراوات و الفاكهـــة بالمعرض  و المعتمدة من  محافظ مطروح

طماطم 4 
فلفل الوان 18 
فول أخضر 6 
موز  7
بطاطس 4 
باذنجان رومي  6 
بسلة  10 
فراولة  8
بصل احمر 10 
باذنجان عروس 7 
بطاطا 4 
كنتالوب 7
بصل اصفر 5 
قلقاس 8 
برتقال بلدي  4 
كيوي 25
خيار 7 
جزر  5 
برتقال بصرة 9 
تفاح مستورد  18
فاصوليا 12 
كوسة  7 
برتقال سكري 7 
خوخ 12
ليمون بلدي 15 
كرنب 9 
يوسفى صيني 9 
سبانخ 3.5 
قرنبيط 9 
يوسفي بلدي  6 
فلفل شطة 11 
ثوم بلدي  7 
جوافة  10 
فلفل رومي 11 
ثوم صيني  11 
بلح رطب 7
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة المخفضة بالمعرض اللوجستي بمطروح
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة المخفضة بالمعرض اللوجستي بمطروح
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة المخفضة بالمعرض اللوجستي بمطروح
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة المخفضة بالمعرض اللوجستي بمطروح
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة المخفضة بالمعرض اللوجستي بمطروح
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