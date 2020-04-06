AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ماذا يحدث في شوارع السعودية ليلا أثناء الحظر .. فيديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:42 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لقطيع من الإبل يجوب السعودية في الساعات الأولى من الحظر في شوارع مكة المكرمة . 

وانتشر صباح اليوم ، الاثنين ، مقطع فيديو متداول على موقع يوتيوب للفيديوهات ، لقطيع من الإبل يرعى في شوارع مكة المكرمة بعد إختفاء المواطنين من الشوارع . 

وفرضت الحكومة حظر التجول على المواطنين للوقاية من تفشي فيروس كورونا، فأصبحت الشوارع فارغة من البشر فسارت الإبل دون توقف بين الشوارع . 

جدير بالذكر أن المواطنين في مكة اشتكوا من قطيع الإبل أكثر مرة فهي ليست الحادثة الأولى ، و طالبوا الحكومة بالتصدي لتلك الظاهرة . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. شوارع السعودية بعد فرض حظر التجوال

أخبار السعودية اليوم.. نداء سريع من الجوازات للمقيمين.. شوارع المملكة فارغة بعد فرض حظر التجول.. وإغلاق الأبواب غير الرئيسية في الحرم المكي

تفاصيل ليلة القبض على عسكريين سعوديين خالفوا تعليمات الحظر

شاهد.. سعوديون ينشدون لمقاومة كورونا من داخل منازلهم

بسبب خلو الشوارع.. ماعز يتجول خلال ساعات الحظر في بريطانيا.. فيديو

شاهد.. روبوت يجوب شوارع تونس ويعتقل مخالفي حظر التجول

ترشيحاتنا

جونسون وسيموندز يصارعان كورونا .. هل ودع رئيس حكومة بريطانيا محبوبته ؟

بشرى سارة.. علماء يكتشفون نقطة ضعف فيروس كورونا

قطيع من الجمال يخرق حظر التجول في مكة ويثير جدلا واسعا.. فيديو

إصابة رئيسة تحرير مدى مصر بفيروس كورونا وإغلاق مقر الموقع

مفاجأة.. بريطانيا تعلن فشل تجربة الأجسام المضادة لـ كورونا بعد نجاحها في الصين

أشعل السوشيال ميديا.. كيف رسخ محمود طاهر مبدأ الأهلي فوق الجميع بالقول والفعل؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتعدى من والده | نقل رضيع عمره سنة إلى المستشفى بسبب كورونا

بعد ازمة كورونا.. سر ظهور الملكة اليزابيث باللون الفيروزي وبروش قديم

أحدث وأدق صور لفيروس كورونا.. من بدء العدوى حتى اختراق الرئة | شاهد