ماذا يحدث في شوارع السعودية ليلا أثناء الحظر .. فيديو





وانتشر صباح اليوم ، الاثنين ، مقطع فيديو متداول على موقع يوتيوب للفيديوهات ، لقطيع من الإبل يرعى في شوارع مكة المكرمة بعد إختفاء المواطنين من الشوارع .





وفرضت الحكومة حظر التجول على المواطنين للوقاية من تفشي فيروس كورونا، فأصبحت الشوارع فارغة من البشر فسارت الإبل دون توقف بين الشوارع .





جدير بالذكر أن المواطنين في مكة اشتكوا من قطيع الإبل أكثر مرة فهي ليست الحادثة الأولى ، و طالبوا الحكومة بالتصدي لتلك الظاهرة .





تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لقطيع من الإبل يجوب السعودية في الساعات الأولى من الحظر في شوارع مكة المكرمة .