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نيابة عن 25 ألف عامل.. أحمد موسى يتقدم بالشكر لرجل الصناعة محمد أبو العينين

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:34 م
رجل الصناعة محمد
رجل الصناعة محمد أبو العنين
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عبد الخالق صلاح
قدم الإعلامي أحمد موسى، الشكر إلى رجل الصناعة محمد أبو العينين؛ لإصراره على الحفاظ على 25 ألف عامل في مجموعة كليوباترا بكافة فروعها، موضحا أنه تم صرف رواتبهم كاملة من دون أي نقصان. 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، «أثرياء العالم خفضوا رواتب العاملين، لكن محمد أبو العنين قال لأ، دول رجالة ووصلوا اسم كليوباترا وشبكة صدى البلد إلى مكانة عالية، إحنا بكل قوة رقم واحد، صدى البلد رقم واحد».

وأكد أحمد موسى، أن الأمر يتعلق بمصداقية الجمهور في شبكة قنوات وموقع "صدى البلد"، لافتا إلى أن رجل الصناعة محمد أبو العينين دائم الدعم لهذه الشبكة حتى أصبحت بالقوة التي عليها الآن.

وتابع أحمد موسى «أتقدم للسيد محمد أبو العينين نيابة عن 25 ألف عامل بالشكر الجزيل؛ لإصراره على صرف الراتب كاملا في ظل الأزمة الراهنة التي تواجه العالم».
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