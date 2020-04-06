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فن

بهذه الطريقة.. هنا شيحة تروج لمسلسل شاهد عيان

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:15 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشرت الفنانة هنا شيحة البرومو الدعائى الأول لمسلسل "شاهد عيان " من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت هنا شيحة على البرومو "مسلسل #شاهد_عيان، #رمضان_٢٠٢٠ إن شاء الله".

يجسد حسن الرداد فى مسلسل "شاهد عيان" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل شخصية ضابط يدخل في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب. 

ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي. 

ويذكر أن آخر مشاركات الفنانة هنا شيحة الدرامية مسلسل نصيبى وقسمتك 3 حكاية "اتفضلوا فى الصالون" التى لاقت نجاحا جماهيريا كبير.
 
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