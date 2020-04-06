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وزيرة التخطيط: المحفظة الإلكترونية هدفها تسهيل التعامل على المصريين

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:43 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
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عبد الخالق صلاح
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية المحلية، إن حوالي مليون و60 ألف مواطن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع القوى العاملة، لصرف الـ 500 جنيه المخصصة للعمالة غير المنتظمة وسوف يتم تنقيتها من الرقابة الإدارية قبل الصرف. 


وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن الدولة تتجه إلى تقديم الخدمات التكنولوجية، مشيرة الى ان المحفظة الالكترونية اصبحت على جميع الهواتف المحمولة لتسهيل التعامل على المصريين. 


وأكدت الوزيرة، أن أزمة كورونا غير مسبوقة عالميا، وأحدثت ارتكابنا في كل دول العالم، وتعتبر أكثر الأزمات شدة  في تاريخ الدول. 


ونوهت، أن أزمة كورونا تسبب في توقف حركة الإنتاج على مستوى العالم؛ في كافة القطاعات والمجالات، خاصة أنه يتنشر بسرعة كبيرة جدا؛ لافتة أن كل المؤسسات الدولية تراجع توقعاتها لمعدلات النمو بسبب فيروس كورونا. 


وأضافت الوزير، : « معدلات النمو بتزيد من 3 سنوات  ومعدلات البطالة انخفضت في تلك السنوات»؛ موضحة أنه لولا الإصلاح الاقتصادي ما كنا نستطيع أن نتخذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.


وتوقعت الوزير أن ينخفض معدل النمو بمقدار 1% بسبب انتشار الفيروس. 
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