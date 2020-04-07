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رياضة

كواليس عودة إيهاب جلال لـ المقاصة.. وكيف تعامل مع اللاعبين.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:03 ص
إيهاب جلال
إيهاب جلال
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حسن العمدة
أكد حمد إبراهيم، مدرب مصر للمقاصة، أن الجهاز الفني تعامل مع لاعبي الفريق بشكل نفسي في بداية تولي أعضائه للمسئولية. 

وقال حمد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "تعاملنا مع لاعبي المقاصة بشكل نفسي في البداية، واللاعبين كانو سعداء بتولي إيهاب جلال المسئولية".

وأكمل: "إيهاب جلال يتواصل مع اللاعبين بشكل يومي للحفاظ على مستواهم، ويرتبط بالفريق لذلك لم يمانع العودة عندما عرض الأمر عليه ولم يأخذ وقتا".

وأضاف: "إيهاب جلال لم يشترط أي شئ للعودة إلى المقاصة وقراراته كانت متزنة، ولم يتحدث في مرتبه فكل ما يفكر فيه هو الجانب الفني".

وأتم: "التفاوض مع الزمالك جاء بعدما اعتذر إيهاب جلال عن تولي المهمة الفنية لإنبي واعتذرنا للجميع".
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