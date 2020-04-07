كواليس عودة إيهاب جلال لـ المقاصة.. وكيف تعامل مع اللاعبين.. فيديو

أكد حمد إبراهيم، مدرب مصر للمقاصة، أن الجهاز الفني تعامل مع لاعبي الفريق بشكل نفسي في بداية تولي أعضائه للمسئولية.





وقال حمد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "تعاملنا مع لاعبي المقاصة بشكل نفسي في البداية، واللاعبين كانو سعداء بتولي إيهاب جلال المسئولية".





وأكمل: "إيهاب جلال يتواصل مع اللاعبين بشكل يومي للحفاظ على مستواهم، ويرتبط بالفريق لذلك لم يمانع العودة عندما عرض الأمر عليه ولم يأخذ وقتا".





وأضاف: "إيهاب جلال لم يشترط أي شئ للعودة إلى المقاصة وقراراته كانت متزنة، ولم يتحدث في مرتبه فكل ما يفكر فيه هو الجانب الفني".



