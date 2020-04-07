بسيطة وسهلة .. 10 أفكار متنوعة لتنظيم الحقائب

تعتبر الحقائب اليد من الإكسسوارات الأساسية التي لا تستغني عنها أي فتاة في إطلالتها اليومية، و مع الوقت يزيد و تتعدد أشكال و تصميمات الحقائب لدى كل سيدة أو فتاة.
ومع كثرت و تتعدد الحقائب تواجه الكثير من الفتيات مشكلة فى تنظيم و ترتيب الحقائب و المحافظة عليها دون تعرضها للتلف، ووضعها بشكل سليم و بالأخص الحقائب الجلد لأنها لا من أكثر الخامات التى تحتاج إلى عناية لكى تحفظى عليها.
وهناك الكثير من الأفكار و الحيل التى يمكنك الإستعانة بها لكى تحافظى على حقيبتك، يمكنك أستخدام الحامل الاستانلس لوضع الحقائب أو وضعهم على الشماعات داخل الدولاب.
نعرض لكم فيما يلى مجموعة من الصور التى تكشف عن بعض الأفكار التى تساعدك فى تنظيم وترتيب الحقائب و المحافظة عليها من التلف.