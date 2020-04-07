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تعليم

طلاب موسيقية جامعة حلوان يعزفون سيمفونية جماعية أون لاين

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:31 ص
طلاب تربية موسيقية
طلاب تربية موسيقية
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كريم ناصر
قدم طلاب كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور كرم ملاك عميد الكلية سيمفونية جماعية لموسيقي إبداعية من منازلهم دعمًا لحملة الدولة للمواطنين للحفاظ على صحتهم والبقاء في  المنزل تحت شعار #خليك في البيت وذلك خلال فترة تعليق الدراسة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

وأدى طلاب كلية التربية الموسيقية المقطوعة الموسيقية من المنزل أون لاين وهي من تأليف وقيادة يوسف مؤنس بالفرقة الثانية، وتم عرضها على صفحة الكلية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي حظي بإعجاب وتفاعل كبير من الشباب والجمهور المصري في رسالة يؤكدون فيها على أنه لاحدود ولاقيود للإبداع مقدمين بعزفهم دعوة فنية للمواطنين للحفاظ على صحتهم والبقاء فى منازلهم. 

وأكد  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة على أهمية الموسيقى كلغة عالمية ونتاج لثقافات مختلفة سعى البشر لتطويرها على مر العصور  تنعكس على ثقافات الشعوب. مشيدًا بأداء طلاب كلية التربية الموسيقية ومشيرًا إلي أن  المصري متذوق للفن والموسيقى بصورة مميزة وهو فنان بالفطرة يقدر كل ماهو جميل ويعشق كل ما يسمو بالروح والوجدان. 

وأشار الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية الي أن شباب الكلية يقدمون رسالة فنية إيجابية بمقطوعات موسيقية ملهمة بايقاعات مميزة لزيادة الوعي بين الشباب وجميع المواطنين المصريين خلال هذه المرحلة الراهنة، منوها الي أن طلاب الكلية قدموا موسيقي جديدة ومختلفة ولم تكن هي الأولى وإنما أبدع الطلاب أيضا في تقديم أغنية أخرى للتوعية بضرورة البقاء في المنزل تتميز بكونها شبابية ساخرة بعنوان "أقعد في البيت" .
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