طلاب موسيقية جامعة حلوان يعزفون سيمفونية جماعية أون لاين

قدم طلاب كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور كرم ملاك عميد الكلية سيمفونية جماعية لموسيقي إبداعية من منازلهم دعمًا لحملة الدولة للمواطنين للحفاظ على صحتهم والبقاء في المنزل تحت شعار #خليك في البيت وذلك خلال فترة تعليق الدراسة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأدى طلاب كلية التربية الموسيقية المقطوعة الموسيقية من المنزل أون لاين وهي من تأليف وقيادة يوسف مؤنس بالفرقة الثانية، وتم عرضها على صفحة الكلية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي حظي بإعجاب وتفاعل كبير من الشباب والجمهور المصري في رسالة يؤكدون فيها على أنه لاحدود ولاقيود للإبداع مقدمين بعزفهم دعوة فنية للمواطنين للحفاظ على صحتهم والبقاء فى منازلهم.





وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة على أهمية الموسيقى كلغة عالمية ونتاج لثقافات مختلفة سعى البشر لتطويرها على مر العصور تنعكس على ثقافات الشعوب. مشيدًا بأداء طلاب كلية التربية الموسيقية ومشيرًا إلي أن المصري متذوق للفن والموسيقى بصورة مميزة وهو فنان بالفطرة يقدر كل ماهو جميل ويعشق كل ما يسمو بالروح والوجدان.



