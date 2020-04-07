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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 7-4-2020

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:32 ص
خضروات وفاكهة
خضروات وفاكهة
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علياء فوزي

ينشر موقع صدى البلد الإخبارى أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور، فى مستهل اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2020. 


وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 3.50 و13 جنيها، وتراوح سعر كيلو الطماطم من 2.50 إلى 5 جنيهات، وكيلو البطاطس من 2 إلى 2.5 جنيه، والبصل من 2.5 إلى 9 جنيهات، والكوسة من 2 إلى 4 جنيهات.


كما تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 4 إلى 5 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي من 10 إلى 12 جنيها وكيلو الفلفل الرومي الصوب 7 جنيهات والفلفل حامي البلدي 10 إلى 12 جنيها.


فيما سجل سعر كيلو الخيار البلدى من 2.5 إلى 4 جنيهات والخيار الصوب من 2.50 لـ4 جنيهات والملوخية من 4 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر البسلة من 4 إلى 6 جنيهات، بينما تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان من 14 إلى 20 جنيها وسجل كيلو القلقاس من 6 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 4.50 إلى 8 جنيهات وسعر السبانخ من 3 إلى 4 جنيهات وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات، بنجر 4 جنيهات.


وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 إلى 4 جنيهات والباذنجان البلدي 3 إلى 4 جنيهات والباذنجان الأبيض بسعر من 3 إلى 5 جنيهات.


أسعار الفاكهة اليوم


وتراوح سعر البرتقال الصيفى من 3 إلى 7 جنيهات والبرتقال أبو سرة من 3 إلى 8.50 جنيه واليوسفي سجل نحو 8 جنيهات.

وسجل سعر التفاح اللبناني 18 جنيها، والبلح الثلاجة 5 جنيهات، والبلح السيوي 20 جنيها والبلح الأسوانى بسعر 16 جنيها والجوافة من 4 إلى 7 جنيهات.

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