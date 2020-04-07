بسبب كورونا.. عادل الغندور: ارتفاع صادرات مصر الغذائية للدول العربية

قال الدكتور عادل الغندور، رئيس لجنة الزراعة في جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن العمالة الزراعية وقطاع التصنيع الزراعي، ما زالا مستمرين فى العمل ولم يتأثرا بأزمة كورونا.
وتابع الغندور في تصريحات صحفية له اليوم، أنه زادت صادراتنا الزراعية في الفترة الماضية إلى الدول العربية ويرجع ذلك إلى توقف تلك الدول عن استيراد الحاصلات الزراعية الأوروبية نتيجة غلق أوروبا لحدودها.
وأضاف الغندور، أن ارتفاع التصدير رغم المشاكل اللوجستية انعكس على أسعار بعض المحاصيل من الخضر والفاكهة في السوق المحلي فيما انخفضت أسعار اللحوم والبيض والدواجن.
وأشار الغندور، إلى أن مصر لديها احتياطي إستراتيجي يكفي 3 أشهر بعد ذلك لن نستطيع سد احتياجاتنا بسبب مشاكل السوق العالمي التي ستنعكس علينا لأننا نستورد 60% من احتياجاتنا الغذائية وعلى رأسها القمح الذي نستورد منه 12 مليون طن سنويا.
وأكد الغندور، أن بدائل القمح لسد الفجوة الغذائية الناتجة عن جانحة كورونا، هى البطاطس كمحصول أفضل منه لأنه كربوهيدراتي وبروتيني وشتوي لا يستهلك مياه وإنتاجه عال، كذلك البطاطا.
وتابع الغندور، العلماء في مركز البحوث الزراعية توصلوا إلى إمكانية عمل الرغيف من البطاطا بدلا من القمح، ويجب التوسع في زراعة وتصنيع الذرة كذلك زراعة الأرز هذا العام كحبوب تعوض الأزمة الغذائية الناتجة عن كورونا.
وشدد الغندور، على ضرورة التحرك للاستثمار الزراعي في إفريقيا، لسد الفجوة الغذائية وإنتاج المحاصيل التي تنقص، منوها إلى أن مشاكل مصر في المياه لأن حصة مصر في مياه النيل لا تتيح لها إلا زراعة 8 ملايين فدان بينما الأرض متوفرة حيث تبلغ مساحة مصر 250 مليون فدان.
وأوضح الغندور، أن لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، تبحث تقديم ملف كامل لوزارة الزراعة المصرية والتنسيق مع بعض رجال الأعمال الأفارقة في قطاع الزراعة لبحث تدابير الموقف.
وتابع الغندور، أنه لا بد من التحرك للمياه والزراعة في الدول الإفريقية جنوب الصحراء، ومن المتوقع زيادة قيمة المحاصيل الحقلية للمزارعين.
وتابع الغندور في تصريحات صحفية له اليوم، أنه زادت صادراتنا الزراعية في الفترة الماضية إلى الدول العربية ويرجع ذلك إلى توقف تلك الدول عن استيراد الحاصلات الزراعية الأوروبية نتيجة غلق أوروبا لحدودها.
وأضاف الغندور، أن ارتفاع التصدير رغم المشاكل اللوجستية انعكس على أسعار بعض المحاصيل من الخضر والفاكهة في السوق المحلي فيما انخفضت أسعار اللحوم والبيض والدواجن.
وأشار الغندور، إلى أن مصر لديها احتياطي إستراتيجي يكفي 3 أشهر بعد ذلك لن نستطيع سد احتياجاتنا بسبب مشاكل السوق العالمي التي ستنعكس علينا لأننا نستورد 60% من احتياجاتنا الغذائية وعلى رأسها القمح الذي نستورد منه 12 مليون طن سنويا.
وأكد الغندور، أن بدائل القمح لسد الفجوة الغذائية الناتجة عن جانحة كورونا، هى البطاطس كمحصول أفضل منه لأنه كربوهيدراتي وبروتيني وشتوي لا يستهلك مياه وإنتاجه عال، كذلك البطاطا.
وتابع الغندور، العلماء في مركز البحوث الزراعية توصلوا إلى إمكانية عمل الرغيف من البطاطا بدلا من القمح، ويجب التوسع في زراعة وتصنيع الذرة كذلك زراعة الأرز هذا العام كحبوب تعوض الأزمة الغذائية الناتجة عن كورونا.
وشدد الغندور، على ضرورة التحرك للاستثمار الزراعي في إفريقيا، لسد الفجوة الغذائية وإنتاج المحاصيل التي تنقص، منوها إلى أن مشاكل مصر في المياه لأن حصة مصر في مياه النيل لا تتيح لها إلا زراعة 8 ملايين فدان بينما الأرض متوفرة حيث تبلغ مساحة مصر 250 مليون فدان.
وأوضح الغندور، أن لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، تبحث تقديم ملف كامل لوزارة الزراعة المصرية والتنسيق مع بعض رجال الأعمال الأفارقة في قطاع الزراعة لبحث تدابير الموقف.
وتابع الغندور، أنه لا بد من التحرك للمياه والزراعة في الدول الإفريقية جنوب الصحراء، ومن المتوقع زيادة قيمة المحاصيل الحقلية للمزارعين.