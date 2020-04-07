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اقتصاد

التصديري للصناعات الهندسية: مبادرة "خليك في مصنعك" تشجع على زيادة الإنتاج في ظل الأزمة الراهنة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:50 ص
المصانع
المصانع
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ولاء عبدالكريم
أشاد المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديري للسلع الهندسية، بمبادرة خليك فى مصنعك تحمى أسرتك، مؤكدا أنها سوف تشجع علي زيادة الإنتاج في ظل الأزمة الراهنة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات المصرية.


وأَضاف أن المبادرة سوف تساعد علي سلامة العاملين بالصناعة وأسرهم، وزيادة عجلة الإنتاج، مشيرًا إلي أنه علي الرغم من التكلفة العالية إلا أن هذه المبادرة سوف تساعد علي التنمية المستدامة للشركة علي المدى البعيد من خلال الاستمرارية في العمل دون توقف في ظل الأزمة الراهنة.


وأوضح «أبو فريخة» أن أهم العوائق التي تواجه تلك المبادرة هو التكلفة العالية سواء الإقامة من خلال توفير أماكن لإعاشة العمال أو عمل الوجبات خلال الورديات المختلفة.
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