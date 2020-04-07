نجيب ساويرس : متفائل إننا هناخد إفراج قريب من فترة الحبس دى

نشر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " .
وكتب نجيب ساويرس " صباح الخير ... الجو تراب وهوا لكنى متفائل إن هناخد إفراج قريب من فترة الحبس دى .... يا رب " .
وحازت التغريدة على اعجاب كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى :
صباح الفل ، وأنا كمان متفائلة جدااا،
هتعدي بإذن الله .
والله وانا كمان .. حاسس ان فرجه قريب اوى ... يومك جميل يارب
صباح الخير ... الجو تراب وهوا لكنى متفائل إن هناخد إفراج قريب من فترة الحبس دى .... يا رب 🙏🌹❤️— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 7, 2020