نجيب ساويرس : متفائل إننا هناخد إفراج قريب من فترة الحبس دى

وكتب نجيب ساويرس " صباح الخير ... الجو تراب وهوا لكنى متفائل إن هناخد إفراج قريب من فترة الحبس دى .... يا رب " .

وحازت التغريدة على اعجاب كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى :

صباح الفل ، وأنا كمان متفائلة جدااا،

هتعدي بإذن الله .

والله وانا كمان .. حاسس ان فرجه قريب اوى ... يومك جميل يارب

يذكر ان رجل الأعمال نجيب ساويرس ، نشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر أن خفض رواتب العاملين بنسبة 50% لا يخص شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار وإنما يخص العاملين في مشروعات سياحية.





وأكد ساويرس أنه لن يتم تسريح أي عمالة وشدد على ضرورة عودة النشاط الاقتصادي بإجراءات احترازية للحفاظ على سلامة وصحة الموظفين.