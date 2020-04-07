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فن

راغب علامة يوجه رساله لـ اللبنانيين: تبرعوا من أجل البقاء

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 05:08 م
راغب علامة
راغب علامة
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محمد نحلة
ناشد الفنان راغب علامة المواطنين بلبنان، للتبرع لمركز علاج السرطان لانه يمر بأوقات عصيبة.

وكتب عبر حسابه على "انستجرام": وبما أن لبنان تواجه أوقاتا عصيبة وحرجة للغاية، فإن مركز علاج سرطان الأطفال في بيروت يواجه أزمة أيضًا، كوننا معتمدين كليًا على التبرعات من أجل البقاء، فإننا نناشد على وجه السرعة كل من يقرأ هذا كمؤيد عزيز لمساعدتنا في إنقاذ المركز وأكثر من 300 طفل يعتمدون عليه من أجل البقاء، من خلال نشر الكلمة وحث الناس على التبرع .. شارك من فضلك!! 🙏🏻 يمكننا معًا إحداث فرق !! # حفظ CCCL 💙

وكان النجم اللبناني راغب علامة طرح أغنية جديدة بعنوان "انتو أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش، وإخراج سامي صعب.

وكان راغب علام أشاد بمجهودات الحكومة اللبنانية فى مكافحة عدوى وتفشى جائحة كورونا المستجد، خاصة فيما يتعلق بجلب اللبنانيين من الخارج ووضعهم فى الحجر الصحى، الذى وصفه بالحضارى.
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