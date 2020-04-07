حارس النصر السعودي يخضع لعملية جراحية ناجحة





ونشر النادي السعودي بيانًا جاء فيه:" "أجرى نجم الفريق الأول لكرة القدم الكابتن برادلي جونز صباح اليوم الثلاثاء عملية تثبيت كسر سابق في أحد أصابع اليد وإعادة مفصل إصبع آخر لوضعه الطبيعي بسبب خلع كان يعاني منه اللاعب وتكللت ولله الحمد بالنجاح."





وأضاف:"وسيخضع الكابتن برادلي لبرنامج علاجي وتأهيلي يعود بعده للمشاركة بإذن الله، جاء ذلك تحت إشراف ومتابعة من شريك النادي الطبي فزيو تريو."





يذكر أن وزارة الرياضة السعودية قد قامت بإيقاف جميع الأحداث الرياضية في البلاد بما فيها مسابقات كرة القدم، لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

أكد نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، خضوع حارس مرماه، الأسترالي براد جونز، لعملية جراحية ناجحة على مستوى أصابع اليد.