خالد أبو بكر: احتفالات عيد العمال أفعال وليست أقوالا

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على احتفال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بعيد العمال، من مجمع "هايير مصر" الصناعي للأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث افتتح عددا من المشروعات.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجهخ "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن مصر احتفلت هذا العام بعيد العمال احتفالًا واقعيًا، وبشكل مثالي، في ظل مشاركة رجال أعمال من العيار الثقيل، وشباب من مبادرة إبدأ، ثم الإعانة لعمال مصر، مضيفًا: "أفعال وليست أقوال.. اللي حصل أمر كبير".

وشدد على أن ما حدث رسالة للمصنعين والحكومة والمسئولين في مصر، مشيدًا بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة ابدأ، مؤكدًا أنها حدوتة مصرية حديثة وعصرية.