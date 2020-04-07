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رياضة

لإنقاذ العاملين بالأندية المصرية.. إليكم الحل

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:22 م
الدوري المصري
الدوري المصري
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عمرو ابوبكر
عادةً ما نرى الإبداع والابتكار في وقت الأزمات، خاصةً أننا نعيش هذه الأيام حالة من الخوف والذعر؛ بسبب فيروس كورونا المستجد.

فكم من المبادرات التي شهدناها في الدوريات العالمية وفي الدوري المصري شجعت على تخفيض رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية في بعض الأندية الأوروبية، وعلى غرارها بدأ الدوري المصري في تنفيذ بعض المبادرات.

فيروس كورونا المستجد، جعل جميع الرياضيين يتجمعون على قلب رجل واحد، ويطلقون مبادرة جاءت بداية من طارق العشري، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، التي أطلقها من حواره مع الإعلامي إبراهيم فايق.

وترغب الأندية المصرية في تطبيق مبادرة خصم 50% من رواتب اللاعبين لتغطية أجور العاملين، دعما للمتضررين من فيروس كورونا.

وابتكر نادي لوكوموتيف لايبزيج، طريقة جديدة من أجل حل أزمته المادية بعد توقف النشاط الكروي، وتوفير الأموال من أجل دفع رواتب لاعبيه وموظفيه.

وقام فريق لوكوموتيف، الذي ينشط في دوري الدرجة الرابعة الألماني، بتنظيم مباراة افتراضية، وبيع تذاكرها إلكترونيا لجماهيره.

وباع الفريق الواقع في مدينة لايبزيج أكثر من 100 ألف تذكرة لجماهيره، حيث بلغت قيمة التذكرة 1 يورو.

وقال المتحدث الرسمي للنادي لشبكة "بي بي سي" البريطانية، "سيتم استخدام الأموال للابقاء على تشغيل النادي، فلدينا 300 لاعب في النادي، ونحتاج إلى دفع رواتب الموظفين والعناية بالمنشآت الخاصة بنا".
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