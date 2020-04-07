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أخبار العالم

كارثة إنسانية في نيويورك.. المشارح غير كافية لجثث كورونا وثلاجات المزارع البديل

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال تقرير لقناة "سي إن إن" الأمريكية إن مشارح ولاية نيويورك لم تعد مساحة لاستيعاب المزيد من الجثث، وتتجه لاستخدام ثلاجات المزارع لوضع الجثث بها.

وذكرت أن هناك الكثير من الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة زمنية قصيرة في مقاطعة سوفولك، نيويورك، لدرجة أن المشارح قد قاربت على الامتلاء بشكل كامل.

وأكد متحدث باسم المقاطعة لشبكة CNN أن مقاطعة لونج آيلاند تخطط الآن لاستخدام مبنى مبرد في مزرعة للمساعدة في تخزين الجثث.

وقال ستيف بيلون، حاكم مقاطعة سوفولك، في بيان لـ CNN "في المراحل الأولى من هذه الأزمة، كنا نجري محادثات حول اقتراحات باستخدام ساحات للتزلج على الجليد ومحلات للتبريد لتخزين الجثث".. "لقد اتخذت قرارًا بأنني لن أقول للعائلات أننا بحاجة إلى تحويل حلبات التزلج لأطفالهم وتحويلها إلى مشارح لأن هذا ليس ما نحن عليه".

وبدلًا من ذلك، قرر بيلون استخدام المرافق في مزرعة مقاطعة سوفولك، التي يديرها ملحق كورنيل التعاوني ولكنها مملوكة للمقاطعة.

وقال المتحدث باسم بيلون ، جايسون إيلان ، إن هناك مبنى في الموقع به نظام تبريد كبير غير مستخدم.

إلى ذلك، أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو إن ولاية نيويورك سجلت رقما قياسيا بـ 731 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وكانت نيويورك سجلت 599 وفاة في اليوم السابق.

ووصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات بكورونا في نيويورك إلى 5489.

كما سجلت نيويورك 138.836 إصابة بفيروس كورونا، متجاوز جميع البلدان فيما عدا بقية مناطق الولايات المتحدة.

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