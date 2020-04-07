عقوبات صارمة.. محافظ البحيرة يحذر من التعدي على الرقعة الزراعية

شهدت محافظة البحيرة عدة حملات مكثفة لإزالة التعديات على الاراضي الزراعيه وأراضى أملاك الدولة حيث أستغل المتعدبين الظروف التى تمر بها البلاد فى التصدى لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية منه حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وقاموا بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة





وواصلت محافظة البحيرة حملاتها لإزالة التعديات على الاراضي الزراعيه وأراضى أملاك الدولة فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة لروساء الوحدات المحليه بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لاسترداد حق الشعب وتأكيدا لهيبة الدولة





وشدد المحافظ علي أهمية إستمرار تلك الحملات والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين تأكيدا على هيبة الدولة.





وفى إطار ذلك تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، من إزالة ٩ حالات تعدي على الرقعة الزراعية بنطاق قرى المركز، بمساحة إجمالية ٥ آلاف و ١٨٦ متر مربع، تنوعت ما بين "مباني، وتشوينات".





ومن جانبه أكد "مرزوق" على استمرار الحملات الموسعة بنطاقي المركز والمدينة، للتصدي بكل حزم لكافة محاولات استغلال المرحلة الحرجة التي يعيشها الوطن فى أعمال مخالفة للقانون لافتًا إلى القيام بإزالة كافة التعديات مهما كان أصحابها مع مصادرة كافة معدات البناء والتحفظ عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعديين





و قامت الوحدة من خلال قسم تعديات المركز، بإزالة حالتين تعدي بنطاق قرية كوم البركة بمساحة ١٢٠ متر، وإزالة ٤ حالات تعدي بنطاق قرية زُهرة بمساحة ألفين و ٨٦٥ متر، وكذلك حالة تعدي بنطاق قرية دفشو بمساحة ٦٠ متر، وحالة أخرى بنطاق قرية كوم اشو بمساحة ٥٠ متر.





جاءت الحملة بإشراف من الأستاذ علي أبو مطير - نائب رئيس المدينة، بالتنسيق والتعاون مع رؤساء الوحدات القروية، وجهاز حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، وبمرافقة مسئولي تعديات القرى، وذلك بتأمين من مركز شرطة كفر الدوار.





وفى إطار ذلك نفذت الوحدة المحليه لمركز ومدينه دمنهور برئاسه محمد خميس حملة إزاله مكبره بالتنسيق مع كافه الأجهزه المعنيه (الإدارة الزراعية وجهاز حمايه الأراضي ) بالتنسيق مع الشرطه أسفرت عن إزاله 6 حالات تعدى على مساحة 650 م2 علي أراضي زراعية بقري سنهور ودسونس أم دينار عباره عن مباني بالطوب الأبيض واسقف بالخرسانه المسلحه





وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص من إزالة 8 حالات تعدي بقري بركة غطاس ودمسنا وجواد حسني والنخلة البحرية علي اجمالي مساحة 1650 م عبارة عن سملات وقواعد خرسانية وردم حفر وتم تسليم الموقع للجهات المختصة.



