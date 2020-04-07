تركيا تعلن أول تجربة علاج لـ فيروس كورونا

أعلنت تركيا اليوم الثلاثاء بدء تجربة علاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالبلازما المناعية.





وبحسب "أناضول"، قال الهلال الاحمر التركي الذي يشرف بالتنسيق مع وزارة الصحة على تجربة العلاج بـ"البلازما المناعية" لمواجهة كورونا إن طبيبا يدعى كوشات دمير، تعافى من فيروس كورونا تبرع بـ "البلازما" لصالح التجربة.





وأوضح كرم قنق، رئيس الهلال الأحمر التركي أن جسم الشخص المصاب عندما يواجه الفيروس يبدأ في تكوين أجسام مضادة ضده للتغلب على المرض.





وأضاف أن عملية أخذ البلازما من المتعافي، تبدأ بعد 14 يومًا من تعافيه وبعد ذلك يمكننا أخذ هذه البلازما 3 مرات، مرة واحدة في الأسبوع وفقًا للمبادئ التوجيهية التي نشرتها وزارة الصحة التركية، وأن الأجسام المضادة في بلازما دم المريض المتعافي، تبقى على مستوى عالٍ لمدة 3 أسابيع ثم تبدأ في الانخفاض.





وتابع أنه يمكن أن يساهم مانح الدم في كل مرة في شفاء مريضين، والتبرع 3 مرات يساهم في شفاء 6 مرضى.





وقال إن عمليات أخذ البلازما تتم في 13 مركزا بـ 10 ولايات، والطبيب دمير هو أول متبرع بالبلازما.





وقال دمير:"المساهمة في علاج الآخرين عبر نقل البلازما إليهم، إلى جانب العمل في الميدان، شعور مختلف..أرى التبرع بالبلازما لعلاج المصابين بكورونا على أنه واجب وطني".





إلى ذلك، سجلت تركيا 76 حالة وفاة جديدة بفيروس كورنا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 725 شخصا.





وسجلت تركيا 3892 إصابة جديدة بفيروس كوروان خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 34109 شخصا.



