كريم حافظ: النني "المتألق" سيعود للدوري الإنجليزي.. وقاسم باشا عينه على المحمدي ومصطفى محمد.. فيديو

قال كريم حافظ، نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم والمحترف في صفوف الدوري التركي، إنه محمد النني لاعب كبير و.. ويعتبره شقيقه الكبير، ودائما ما يلجأ إليه".
وأكد كريم حافظ، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة النهار: "محمد النني لاعب متألق، ونصحته بالعودة للدوري الإنجليزي، والدوري التركي قوي ولكن الإنجليزي أفضل".
وتابع: "النني لاعب كبير ولا يشغل عقله بالسوشيال ميديا، وأنا تعرضت لانتقادات ولكن لا نشغل عقلنا، فالسوشيال ميديا أغلبها أطفال".
ونوه كريم حافظ، نجم منتخب مصر المحترف في صفوف الدوري التركي، إلى أنه رشح الثنائي مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، وباهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، للانضمام إلى نادي قاسم باشا.
وأكد كريم حافظ : "قاسم باشا تواصل مع باهر ولكن الإسماعيلي رفض رحيله في يناير الماضي ، لم أتواصل مع الزمالك ولكنت علمت أن اللاعب والنادي رفضا بسبب طموحات اللاعب الكبيرة".
وعن المفاوضات مع رمضان صبحي، أتم: "لم أعلم شيئا عن تلك المفاوضات واعتقد انها غير صحيحة"