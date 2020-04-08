كريم حافظ: النني "المتألق" سيعود للدوري الإنجليزي.. وقاسم باشا عينه على المحمدي ومصطفى محمد.. فيديو

قال كريم حافظ، نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم والمحترف في صفوف الدوري التركي، إنه محمد النني لاعب كبير و.. ويعتبره شقيقه الكبير، ودائما ما يلجأ إليه".





وأكد كريم حافظ، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة النهار: "محمد النني لاعب متألق ، ونصحته بالعودة للدوري الإنجليزي، والدوري التركي قوي ولكن الإنجليزي أفضل".





وتابع: "النني لاعب كبير ولا يشغل عقله بالسوشيال ميديا، وأنا تعرضت لانتقادات ولكن لا نشغل عقلنا، فالسوشيال ميديا أغلبها أطفال".



