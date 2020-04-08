وليد صلاح الدين يروي قصة صعوده مع الأهلي.. وكواليس مباراة اعتزال الخطيب

أكد وليد صلاح الدين نجم الأهلي والمنتخب السابق أن محمود الخطيب رئيس الأهلي انبهر من مستواه خلال وجوده بفريق الناشئين وطالبه باللعب في مباراة اعتزاله





وأضاف وليد صلاح الدين في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت" أن الخطيب أخبره وقتها بان سيكون بديله خلال المباراة وهو ما حدث بالفعل، مشددا على ان الخطيب طالبه بضرورة التخلي عن الغرور عقب المباراة؛ خاصة أنه سيصبح معروفا.





وأشار إلى أن مباراة اعتزال الخطيب كانت بين الاهلي والزمالك حيث اتفق الفريقان على ان المباراة ستكون نتيجتها التعادل، ولكنه عندما مرر الكره لاحد نجوم الزمالك؛ عنَّفه حماده عبد اللطيف نجم الاهلي ، وطالبه باللعب الجيد حتى يظهر امكانياته امام الجماهير.





ونوه إلى أنه كان متألقا منذ صغره، حيث تلقى عرض احتراف وهو في عمر الـ 16 ، ولكن الاهلي رفض تماما.





واستطرد أنه ارتدي القميص رقم "10 " لمدة 15 عاما، وقدم العديد من المباريات الرائعه به.