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فن

أحمد خالد صالح «شيخ أزهري» في «الفتوة» مع ياسر جلال

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:32 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
يشارك الفنان أحمد خالد صالح فى بطولة مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

ويجسد "صالح"، ضمن أحداث العمل دور شيخ أزهرى يدعى الشيخ مبروك، وتربطه علاقة خاصة بياسر جلال ستكشفها الحلقات التى تدور فى فترة ما قبل 100 سنة.

ويستكمل صناع العمل التصوير فى مدينة الإنتاج الإعلامى وهو الديكور الرئيسى للعمل وهو عبارة عن حى الجمالية الذى تم بناؤه بشكل كامل فى المدينة.

مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى ، وإنتاج شركة سينرجى ، اشراف عام حسام شوقى، منتج فنى فتحى إسماعيل ،وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية
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