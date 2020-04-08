أحمد خالد صالح «شيخ أزهري» في «الفتوة» مع ياسر جلال

يشارك الفنان أحمد خالد صالح فى بطولة مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.





ويجسد "صالح"، ضمن أحداث العمل دور شيخ أزهرى يدعى الشيخ مبروك، وتربطه علاقة خاصة بياسر جلال ستكشفها الحلقات التى تدور فى فترة ما قبل 100 سنة.





ويستكمل صناع العمل التصوير فى مدينة الإنتاج الإعلامى وهو الديكور الرئيسى للعمل وهو عبارة عن حى الجمالية الذى تم بناؤه بشكل كامل فى المدينة.



