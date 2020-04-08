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منوعات

خلال الحجر المنزلي.. أداة يجب إخفاؤها عن الأطفال لمنع الكوارث.. صور

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:14 ص
صدى البلد
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مريم صليب
فرضت معظم حكومات العالم الحجر الصحي على المواطنين و شددت على ضرورة البقاء في المنزل حتى لا يصيبهم وباء كورونا في محاولة من المسئولين لتقليل الخسائر . 
ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، نشرت سيدة صورتها أثناء الحجر الصحي الذي فرضته بريطانيا، و حذرت الأمهات من ترك المقصات والآلات الحادة في أماكن قريبة من أيدي الأطفال . 

ونشرت السيدة صورتها من الخلف و علقت عليها :" جلست أشاهد النشرة الإخبارية ، و شعرت بهدوء في المنزل فاعتقدت أن صغيري يقوم بشئ مريب ، لقد كان حدثي سليما و وجدته يمسك مقصا و قد قام بقص أجزاء من شعري". 

جدير بالذكر أن السيدة قالت أنها شعرت أن الحجر الصحي قد يكون مفيد في تلك الحالة لأنها لن تتمكن من الخروج بشكل شعرها الذي تلف بسبب طفلها . 
خلال الحجر المنزلي.. أداة يجب إخفاؤها عن الأطفال لمنع الكوارث.. صور
خلال الحجر المنزلي.. أداة يجب إخفاؤها عن الأطفال لمنع الكوارث.. صور
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