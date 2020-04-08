كيف سيتم حساب الحافز الرياضي لطلاب الثانوية العامة في ظل تداعيات أزمة كورونا؟ وزير التربية والتعليم يجيب

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استفسارا بشأن مصير درجات الحافز الرياضي الذي كان يتم منحه لطلاب المدارس هذا العام وكيفية حسابها في ظل الظروف الراهنة .

ورد وزير التربية والتعليم على هذا الاستفسار قائلا : هذا الموضوع يحتاج لرأي قانوني لأنه مرتبط بنتيجة الثانوية العامة التي يتم التعامل معها بقانون وليس بقرار وزاري.





وأوضح وزير التربية والتعليم: أن هذه القضية يشترك فيها وزارة التربية والتعليم ، ووزارة التعليم العالي ، و وزارة الشباب و الرياضة ، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشة هذه القضية بين جميع الأطراف لتحديد كيف سيتم حساب درجات هذا الحافز في ضوء إيقاف كل الانشطة من 15 مارس بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.





وقال وزير التربية والتعليم : بعد انتهاء المباحثات في هذا الأمر سنعلن للجميع ما توصلنا إليه





جدير بالذكر أنه تقدم عدد من الوزارات المختصة الحافز الرياضي للطلاب من خلال إرسال أسماء الطلاب المستحقين للحافز الرياضي لوزارة التربية والتعليم؛ حتى ترسلها الوزارة بعد اعتمادها إلى مكتب التنسيق، وذلك قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة، ولا يجوز إضافة درجات الحافز الرياضى في حالة إرسال هذه الكشوف بعد الموعد المحدد.





ويتم تطبيق الحافز الرياضي على ممارسي الألعاب الأولمبية وهي: "ألعاب القوى، والجمباز والسباحة ، ، والتجديف، والدراجات، والمصارعة، والملاكمة، ورفع الأثقال، والسلاح، والجودو، والفروسية، والرماية، والكرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة القدم، وكرة اليد، والانزلاق على الماء، والخماسي الحديث، الهوكي، والتنس، وتنس الطاولة، والتايكوندو، والريشة الطائرة، والقوس والسهم، والكياك".