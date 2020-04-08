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تعليم

وزير التعليم يحذر من الانسياق وراء دعوات التحريض على ترك الامتحانات.. ويعلن 5 عقوبات

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:10 ص
وزير التربية و التعليم
وزير التربية و التعليم
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ياســـمين بدوي
نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عاجلة لجميع أولياء أمور وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

حيث قال وزير التربية والتعليم : نحمد الله ان الدولة المصرية استثمرت في البنية المعلوماتية و التقنية والعلمية في المرحلة الثانوية مما أدى لأن مصرنا الحبيبة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمكنت من أداء اختبارات إلكترونية في أثناء تفشي وباء كورونا ، واستطاعت تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائها في منازلهم حماية لهم ولمستقبلهم.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه : نظرًا لما نراه من محاولات مؤسفة ممن يحافظون على مصالح مادية من النظام القديم ومن تحريض مباشر للطلاب بعدم خوض الاختبارات ، فإنني أوضح أن هؤلاء من يريدون استنزاف أموال أولياء الأمور وفي نفس الوقت يدمرون تعليم أبنائهم.

وأوضح وزير التربية و التعليم أنه على ثقة تامة في معلمي مصر الاجلاء وعلى ثقة من فطنة أولياء الأمور وذكاء أبنائنا الطلاب في التعامل مع مثل هذه الدعوات الخسيسة من معدومي الضمير والنخوة والوطنية.

وأعلن وزير التربية والتعليم ، أنه يجب أن تكون العواقب واضحة لمن ينساق وراء مثل هذه الدعوات و هي تتلخص فيما يلي :

- سوف يتم فصل أي موظف في وزارة التربية و التعليم إذا ثبت عليه تهمة التحريض وسوف يحاسب قانونيا وجنائيا

- تستطيع الوزارة أن تعلم إذا كان عدم دخول الاختبار لأسباب فنية حقيقية أم غير ذلك من الادعاءات 

- سوف تعقد الوزارة امتحانات الترم الثاني إلكترونيا كما هو في الجداول المعلنة في مواعيدها في شهر مايو القادم ، ولن نستبدلها بأبحاث لهذه السنوات الهامة

- الطالب الممتنع عن دخول الامتحان الالكتروني سوف يدخل دور ثاني في شهر سبتمبر إلكترونيا، ولن يصعد إلى الصف الأعلى إلا بإجتيازه

- الطالب الممتنع عن دخول الامتحان و الراسب في الدور الثاني سوف يبقى في نفس السنة الدراسية لإعادتها.

وقال الوزير : تهيب الوزارة بالسادة أولياء الأمور والطلاب ، بالالتزام وأداء الامتحانات في مواعيدها حرصا على مستقبل الطلاب ، ولن تتوانى الوزارة عن تقديم أفضل ما لديها لبناء جيل من شبابنا يقود هذا الوطن في السنوات القادمة بإذن الله.

وكان قد انتشر خلال الساعات الأخيرة عدد من الرسائل الصوتية التحريضية التي يتم إرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لتحريض طلاب أولى ثانوي على عدم الدخول على منصة الامتحان غدا مع كتابة منشورات على السوشيال ميديا تزعم ان السيستم وقع .

حيث ذكر أحد هذه التسجيلات الصوتية: يا جماعة يا ريت كله مايحلش بكرة حاجة ويكتب بكرة شكاوى للوزير ان السيستم وقع عشان يلغوا لنا امتحان اخر السنة خالص.

كما سجّل احد المعلمين تسجيلا صوتيا آخر قال : ده امتحان تجريبي و انتو بلعتوا الطعم ونجحتوا التجربة ، يعني لو ماكانش الطلبة دخلت على منصة الامتحان كان زمانكو نجحتوا اوتوماتيك بس انتو هبل و بينتوا له انكوا عرفتوا تمتحنوا من البيت عادي و تحلوا عادي ، وهاتشوفوا بقى ايه اللي هيحصل لكوا في امتحانات مايو
وزير التعليم يحذر من الانسياق وراء دعوات التحريض على ترك الامتحانات.. ويعلن 5 عقوبات
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