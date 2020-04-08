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تعليم

وزير التعليم: فصل أي طالب أو معلم يروج أكاذيب عن الامتحانات الالكترونية

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:43 ص
وزير التربية و التعليم
وزير التربية و التعليم
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ياســـمين بدوي
حذَّر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من الانسياق وراء الدعوات التحريضية التي يتم ارسالها حاليا لطلاب الصف الاول الثانوي، لحثهم على عدم الدخول على منصة الامتحان غدا لاداء امتحان الجغرافيا بحيث يزعمون كذبا أن السيستم وقع.

حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات تليفزيونية له اليوم: الوزارة لديها من الإمكانيات التي ترصد ما يحدث في امتحان الصف الاول الثانوي التجريبية على منصة الامتحان لحظة بلحظة، "ونقدر نعرف السيستم وقع و للا ماوقعش".

وأضاف وزير التربية والتعليم: من سيكذب في هذا الأمر سيتم معاقبته بقانون الغش، وسيفصل من التعليم تماما ، لان التعليم لابد ان يكون مجاني لمن يستحقه ، واللي عايز يعمل التمثيليات دي بلا ضمير يبعد عننا و يسيب مكانه لواحد عايز يستفيد من التعليم.

وردا على قيام أحد المعلمين بالمشارمة في عملية ارسال هذه الرسائل التحريضية للطلاب ، قال وزير التربية والتعليم : سنخصص موقعا إلكترونيا لكي يبلغنا الطلاب بمن يرسل مثل هذه الرسائل مع ذكر اسم المعلم واسم المدرسة ، لأن المعلم الذي يفعل هذا لايستحق ان يعمل في التعليم اصلا وسيتم استبعاده ، لان المعلم الاصيل لا يصح ان يعلم الطلاب الغش و الكذب.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدي طلاب اولى ثانوي اليوم الأربعاء، الامتحان التجريبي في مادة الجغرافيا، وذلك إلكترونيا من المنازل .
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