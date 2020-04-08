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محافظات

حق الشعب.. إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ.. صور

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:49 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال الحملة الموسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، بالتعاون مع رجال الشرطة والأجهزة الأمنية، بقرى مركز كفر الشيخ، موجهًا باستمرار تلك الحملات وإزالة جميع التعديات ومخالفات البناء من المهد، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

و قاد اللواء جمال سامون، مساعد مدير أمن كفر الشيخ للأمن العام، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة بنطاق قرية مسير، وكفر المنشي، وقرية متبول، وجرى تنفيذ  9 قرارات إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية، بمساحة قدرها 3080 مترًا مربعًا.

شارك في حملة الإزالة الموسعة العميد عبد الحليم فايد، مأمور مركز كفر الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والشرطية، ورضا رجب، نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، ومحمد رضا، نائب رئيس المدينة للقرى، وأحمد فتحي رئيس قرية مسير، ومندوب الجمعيات الزراعية ، ومندوب حماية الأراضي.

يأتي هذا في إطار تكليفات  رئيس الجمهورية بالحفاظ على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة وإزالة جميع التعديات التي تتم من بعض المواطنين الذين يستغلون الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، واستمرارًا بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، ضمن موجات إزالة التعديات.

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حق الشعب.. إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ.. صور
حق الشعب.. إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ.. صور
حق الشعب.. إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ.. صور
حق الشعب.. إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ.. صور
حق الشعب.. إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ.. صور
حق الشعب.. إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ.. صور
حق الشعب.. إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ.. صور
حق الشعب.. إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ.. صور
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