البداية بـ200 ألف جرعة.. تفاصيل أول دفعة لإنتاج "علاج كورونا" بأيدٍ مصرية

دواء الكلوروكين مادة "كلوروكين فوسفات"، طالبت باستخدامها أيضا هيئة الدواء والغذاء الأمريكية في وقت سابق ودعت المستشفيات إلى استعمالوإجراء التجارب السريرية عليه، كذلك دعت وزارة الصحة الجزائرية إلى توفير 300 ألف علبة من دواء "الكلوروكين" لعلاج المصابين بـ فيروس كورونا المستجد





في مصر، كشفت تقارير لوزارة الصحة عن انتهاء المهن الطبية خلال شهر مايو المقبل من توفير نحو 200 ألف جرعة من مستحضر كلوروكوين فوسفات الذي يستخدم لعلاج الملاريا، على أن يعقبها جرعات إضافية كلما كانت هناك حاجة لذلك.





وقال الدكتور عوض جبر، رئيس المهن الطبية في تصريحات له اليوم، إن جميع الكميات الدوائية من مستحضر كلوروكوين فوسفات سيتم توجيهها إلى وزارة الصحة والسوق المحلية.





علاج الملاريا وفي الأصل يستخدم دواء الكلوروكين في، كما يتم استخدامه لعلاج أمراض أخرى مثل الأميبا والتهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة الحمامية، لكن يشيع استخدامه لعلاج الملاريا أكثر.

واكتشف دواء الكلوروكين في عام 1934 من قبل العالم الإيطالي هانز أندرساج، وهو مدرج في قائمة الأدوية الأساسية النموذجية لمنظمة الصحة العالمية، وهي الأدوية اللازمة في النظام الصحي التي تعتبر الأكثر أمانًا وفعالية.

الجزائر وخلال جائجة كوورنا وعجز العالم عن اكتشاف مصل لمعالجة كورونا ، قررت دول أخرى مثل فرنسا،، المغرب، الصين، إيطاليا وتونس ودول خليجية أخرى استخدام دواء الكلوروكين لأنه لا يوجد إلى الآن علاج أفضل منه.





رئيس المهن الطبية للأدوية، إلى موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على استخدام طوارئ لعقاري الكلوروكين والهيدروكسى كلوركين اللذان يستخدمان في علاج المرضى المصابين بـ فيروس كورونا المستجد ومن جانبه أشار الدكتور عوض جبر





وأضاف أنه يجب الوقوف إلى جوار الدولة في جائحة فيروس كورونا من خلال توفير الأدوية للسوق المحلية، خاصة أن الصناعات الوطنية تتميز بجودة عالية، لافتا إلى تأمين احتياجات السوق الدوائية من الأدوية الحيوية المتعلقة بالأنسولين والبنسلين، بالإضافة إلى الأدوية الخاصة بفيتامين د والذي يتميز بقدرته على رفع المناعة.



