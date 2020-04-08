البداية بـ200 ألف جرعة.. تفاصيل أول دفعة لإنتاج "علاج كورونا" بأيدٍ مصرية

المادة الفعالة الأكثر توافقا على إيجابية علاجها لـ فيروس كورونا حتى الآن، نفس الدواء الذي أعلنت عنه أوساط طبية في مصر منذ فترة وهي مادة "كلوروكين فوسفات"، والتي أثبتت نتائج جيدة في استخدامها في بلاد أوروبية مثل فرنسا.
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مادة "كلوروكين فوسفات"، طالبت باستخدامها أيضا هيئة الدواء والغذاء الأمريكية في وقت سابق ودعت المستشفيات إلى استعمال دواء الكلوروكين وإجراء التجارب السريرية عليه، كذلك دعت وزارة الصحة الجزائرية إلى توفير 300 ألف علبة من دواء "الكلوروكين" لعلاج المصابين بـ فيروس كورونا المستجد.
في مصر، كشفت تقارير لوزارة الصحة عن انتهاء المهن الطبية خلال شهر مايو المقبل من توفير نحو 200 ألف جرعة من مستحضر كلوروكوين فوسفات الذي يستخدم لعلاج الملاريا، على أن يعقبها جرعات إضافية كلما كانت هناك حاجة لذلك.
وقال الدكتور عوض جبر، رئيس المهن الطبية في تصريحات له اليوم، إن جميع الكميات الدوائية من مستحضر كلوروكوين فوسفات سيتم توجيهها إلى وزارة الصحة والسوق المحلية.