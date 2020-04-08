إكرامي يوجه اتهاماً قاسياً لـ فايلر.. تفاصيل

يعيش النادي الأهلي خلال الفترة الحالية حالة من الترقب الشديد لمجموعة من لاعبيه، بعد إعلان أحمد فتحي رحيله عن النادي في نهاية الموسم، وعدم التجديد لموسم جديد.





وكشف إكرامي الشحات، حارس مرمى النادي الأهلي السابق ، أسباب إعلان القلعة الحمراء رحيل حسام عاشور قائد الفريق، عن النادي فى نهاية الموسم الجاري.





وأضاف أنه بناء على توصية من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق يرى عدم حاجته لجهود عاشور فى الموسم المقبل.





وقال إكرامي فى تصريحات تليفزيونية أن "قرار رحيل حسام عاشور جاء من المدير الفني للاهلي ، بسبب رغبته فى الاعتماد على لاعبين صغار السن فى وسط الملعب ووجود أكثر من لاعب يعتمد عليه مثل عمرو السولية و السنغالي اليو ديانج.



