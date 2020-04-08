AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إكرامي يوجه اتهاماً قاسياً لـ فايلر.. تفاصيل

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:28 م
فايلر
فايلر
Advertisements
عمرو ابوبكر
يعيش النادي الأهلي خلال الفترة الحالية حالة من الترقب الشديد لمجموعة من لاعبيه، بعد إعلان أحمد فتحي رحيله عن النادي في نهاية الموسم، وعدم التجديد لموسم جديد. 

وكشف إكرامي الشحات، حارس مرمى النادي الأهلي السابق ، أسباب إعلان القلعة الحمراء رحيل حسام عاشور قائد الفريق، عن النادي فى نهاية الموسم الجاري. 

وأضاف أنه بناء على توصية من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق يرى عدم حاجته لجهود عاشور فى الموسم المقبل.

وقال إكرامي فى تصريحات تليفزيونية أن "قرار رحيل حسام عاشور جاء من المدير الفني للاهلي ، بسبب رغبته فى الاعتماد على لاعبين صغار السن فى وسط الملعب ووجود أكثر من لاعب يعتمد عليه مثل عمرو السولية و السنغالي اليو ديانج.

جدير بالذكر أن حسام عاشور، صرح أنه لم يستقر على قرار اعتزاله في نهاية الموسم حتى الآن، وانه يدرس الأمر بشكل جيد وينتظر تخطي أزمة فيروس كورونا. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دكة البدلاء قاتلة.. تعليق مثير من إكرامي الكبير على رحيل نجله من الأهلي..فيديو

مع وليد سليمان وحسام عاشور.. أحدث ظهور لـ شريف إكرامي بعد قرار الرحيل عن الأهلي .. شاهد

قرار عاجل من محمود الخطيب بشأن استبعاد كهربا وتجميده لأجل غير مسمى

4 أسباب وراء مطالبة الأهلي لـ حسام عاشور بالاعتزال

الحقيقة الكاملة.. كيف يقصي الأهلي 9 لاعبين للتجديد لـ عاشور؟

شاهد.. تعليق غريب من نجم الأهلي السابق على قرار الإطاحة بـ حسام عاشور

ترشيحاتنا

شفاء وخروج أول 7 مصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل في الدقهلية

مد حظر التجول لمدة أسبوعين حتى 23 أبريل اعتبارا من 8 مساء

الحل في 60 دقيقة.. لماذا قلصت الحكومة حظر التجول لمدة ساعة ؟

إكرامي يوجه اتهاماً قاسياً لـ فايلر.. تفاصيل

كنزي عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا بتحدي المناديل.. شاهد

رغم رائحته.. فوائد بالجملة لتناول البصل الأخضر يوميا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم رائحته.. فوائد بالجملة لتناول البصل الأخضر يوميا

شفاء 8 حالات جديدة من مصابى كورونا بمستشفى العزل فى قها

عصير الطماطم أم البرتقال.. أيهما يقوي المناعة أسرع؟