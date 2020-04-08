بـ ماكياج جذاب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها في أحدث صورة

حرصت الفنانة ياسمين صبرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة جديدة لها.
وظهرت ياسمين صبرى فى الصورة بإطلالة ناعمة، وخطفت الأنظار بماكياجها الجذاب والناعم الذى زاد من جمالها ومنحها إطلالة جذابة.
وتميل ياسمين صبرى فى كثير من الأحيان إلى استخدام مساحيق التجميل والماكياج التى تكشف جمالها، سواء فى النهار أو عند حضورها المناسبات والمهرجانات، كما تفضل استخدام ألوان الماكياج الترابية والهادئة التى تعزز من جمال ملامحها.
واعتمدت ياسمين صبرى على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على انستجرام.