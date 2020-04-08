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محافظات

مصادرة 1332 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بإيتاي البارود.. صور

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:42 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري

تمكنت الادارة التموينية بايتاى البارود بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلى والوحدة المحلية من ضبط مخزن للمستلزمات الطبيبة بدون ترخيص وبداخله   1332 قطعة مستلزمات طبية قام صاحبه بتخزينها وحجبها عن الجمهور لخلق وافتعال أزمة نقص فى المستلزمات الطبية مستغلا ذلك للاتجار بها فى السوق السوداء

شُنَّت الحملة- التى قادها محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود- بتوجيهات من اللواء هشام امنه محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة و التعامل بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أى مظاهر لإستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدوا إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن مستلزمات طبية داخل المدينة بدون ترخيص مخالفا قرار وزير التموين الذي ينص علي حظر ومنع تداول المستلزمات الطبية بدون ترخيص و تم التحفظ علي  1332 قطعة مستلزمات طبية عبارة عن ( 144 زجاجة ماء اكسجين - 115 جهاز نقل دم - 350 سرنجة - 20 علبة غيار جراحي - 205 قسطرة عادية - 155 رابطة شاش - 120 كلبس سرة - 1 باكتة قطن طبي بالإضافة إلي لفه أخري تزن 500 جم - 263 قطعة مسلتزمة طبية أخري مختلفة الأنواع )

وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ترأس الحملة ابراهيم الماحي مدير الإدارة التموينية بايتاى البارود والدكتورة امال ابو اليزيد مدير الإدارة الصحية والدكتورة سهام الكحكى مدير التفتيش الصيدلى وأبو الفتوح السيسى رئيس الرقابة التموينية.

مصادرة 1332 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بإيتاي البارود.. صور
مصادرة 1332 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بإيتاي البارود.. صور
مصادرة 1332 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بإيتاي البارود.. صور
مصادرة 1332 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بإيتاي البارود.. صور
مصادرة 1332 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بإيتاي البارود.. صور
مصادرة 1332 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بإيتاي البارود.. صور
مصادرة 1332 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بإيتاي البارود.. صور
مصادرة 1332 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بإيتاي البارود.. صور
مصادرة 1332 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بإيتاي البارود.. صور
مصادرة 1332 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بإيتاي البارود.. صور
مصادرة 1332 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بإيتاي البارود.. صور
مصادرة 1332 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بإيتاي البارود.. صور
مصادرة 1332 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بإيتاي البارود.. صور
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