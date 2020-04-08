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أخبار البلد

تقرير يكشف: الطيران القطري الناقل الرسمي لوباء كورونا لأهالي الدوحة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:14 م
صدى البلد
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أماني نوار

أعدت مؤسسة ماعت، تقريرا بالفيديو يكشف حجم الأزمات الاقتصادية الكبرى التى شهدتها قطر خلال الفترة الحالية، والتى وصلت إلى حد تخفيض الكثير من العمالة بالخطوط القطرية للطيران، وذلك على خلفية تفشى فيروس كورونا، حيث شملت الأزمة مختلف المجالات بما فيها المواد الغذائية والمشروبات وتجارة التجزئة، وتكبد العديد من الخسائر جراء تعامل نظام تميم بشكل خاطئ مع الأزمة الحالية.


وأضاف التقرير أن شركة الطيران القطرية واصلت رحلاتها مع إيران، التى تعد إحدى الدول الناقلة بشكل كبير للفيروس، وهو ما تسبب في العديد من المشاكل داخل الطيران القطري، وأصبح بمثابة الناقل الرسمي للوباء، وهو ما أثار غضب العديد من أبناء الشعب القطري في التعامل مع الأزمة واستمرار الرحلات مع إيران.

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